Rc auto | aumentano le tariffe per il 2019 | il salasso per almeno 1 | 2 milioni di

Niente aumenti per i pedaggi di autovie e della Brescia-Padova mentre aumentano per il Passante di Mestre e i tratti della Cav : Sempre su richiesta di CAV, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concesso la proroga per altri 12 mesi , fino al 31/12/...

autostrade - Aumentano i Tutor - ora sono 31 le tratte coperte : Nuovi Tutor sono entrati in servizio sulle Autostrade italiane. Dopo lo spegnimento dei dispositivi, per problemi legali, nellaprile scorso, e la loro parziale riattivazione nel corso dell'estate, questo mese di dicembre ne sono stati aggiunti nove (del sistema Sicve PM), per un totale di 31 tracciati coperti dal grande fratello che monitora la velocità media dei veicoli. Le tratte interessate. I nuovi strumenti per il ...

autostrade - Aumentano i Tutor - ora sono 31 le tratte coperte : Nuovi Tutor sono entrati in servizio sulle Autostrade italiane. Dopo lo spegnimento dei dispositivi, per problemi legali, nellaprile scorso, e la loro parziale riattivazione nel corso dell'estate, questo mese di dicembre ne sono stati aggiunti 9 (del sistema Sicve PM), per un totale di 31 tracciati coperti dal grande fratello che monitora la velocità media dei veicoli.Le tratte interessate. I nuovi strumenti per il controllo ...

autostrade - Aumentano i Tutor - ora sono 31 i tratti coperti : Nuovi Tutor sono entrati in servizio sulle Autostrade italiane. Dopo lo spegnimento dei dispositivi, per problemi legali, nellaprile scorso, e la loro parziale riattivazione nel corso dell'estate, questo mese di dicembre ne sono stati aggiunti 9 (del sistema Sicve PM), per un totale di 31 tracciati coperti dal grande fratello che monitora la velocità media dei veicoli.Le tratte interessate. I nuovi strumenti per il controllo ...

Le spese auto aumentano ancora. Ecco perché : Quest'anno i costi sono cresciuti del 3,3% rispetto al 2017 e a incidere maggiormente sono stati i rincari alle voci benzina e pedaggi

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a...