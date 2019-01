Ramsey | la Juventus d' anticipo

Ramsey-Juventus - i bookmakers dicono che si farà! : Aaron Ramsey si avvicina a grandi passi alla Juventus, dopo le voci dei giorni scorsi la pista è sempre più concreta L’affare è balzato in primo piano dopo la conferma del ds Fabio Paratici. La Juventus punta Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in scadenza di contratto, e la prima offerta dei bianconeri (circa 34 milioni di euro) sarebbe già arrivata a Londra. Di certo la notizia ha fatto breccia tra i bookmaker ...

Calciomercato Juventus - si attende un sì per Ramsey : le cifre dell'affare : Nell'eventuale quinquennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sono previsti alcuni bonus significativi: 500mila euro in più se Ramsey gioca il 50 per cento ...

Juventus - Paratici : "Seguiamo Ramsey. Mbappé? Ipotesi fantasiosa" : Il direttore sportivo bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Allegri? Credo che sia il miglior allenatore possibile per noi"

Calciomercato Juventus - Paratici : “Seguiamo Ramsey - ma non da soli” : Calciomercato Juventus, PARLA Paratici- La sessione invernale di mercato aprirà domani, molte squadre però stanno lavorando su più fronti per rinforzare le rispettive rose in previsione della prossima stagione. Di oggi la notizia dell’acquisto di Pulisic da parte del Chelsea, con il Borussia Dortmund che incasserà 64 milioni dalla cessione dello statunitense. Questo a dimostrazione […] L'articolo Calciomercato Juventus, Paratici: ...

Juventus - Paratici allo scoperto sul mercato dei bianconeri : indicazioni su Ramsey - Kean e Mbappé : La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a creare. Quindi lo siamo ...

Juventus - Paratici conferma : 'Ramsey ci piace molto' : Abbiamo grandi giocatori e ora abbiamo anche il migliore al mondo' . Parola di Fabio Paratici che a Dubai ha parlato del mercato della Juve ai microfoni di Sky Sport 24. 'Come si migliora questa ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Ramsey ci piace molto - Mbappé? Fantasie. Nel 2019 vorrei la Champions' : Cristiano Ronaldo ha cambiato tutto anche a livello di mentalità? "Se nella tua squadra hai il miglior calciatore del mondo, logicamente la consapevolezza di tutti aumenta. Però partivamo da una base ...

Juventus - Paratici conferma : 'Ramsey ci piace molto' : Abbiamo grandi giocatori e ora abbiamo anche il migliore al mondo' . Parola di Fabio Paratici che a Dubai ha parlato del mercato della Juve ai microfoni di Sky Sport 24. 'Come si migliora questa ...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - l'offerta dei bianconeri al calciatore è da 34 milioni di euro : Aaron Ramsey Juventus, i bianconeri preparano i botti di Capodanno: pressing sul centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal, le ultime.

Calciomercato LIVE - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : Juventus in fase avanzata per Ramsey - Napoli su Kouamé : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 2 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime ...

The Times : 'La Juventus ha offerto un contratto da 34 milioni in 5 anni a Ramsey' (RUMORS) : A poche ore dall'inizio del 2019, la Juventus pensa già alla prossima stagione. Esatto, perché i bianconeri, da tempo alla ricerca di un valido rinforzo nel reparto di centrocampo, sarebbero sulle tracce di Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato dalla testata inglese The Times, al centrocampista dell'Arsenal, che si libererà dal suo attuale club a parametro zero a fine giugno, sarebbe stato già offerto un contratto monstre: 34 milioni in cinque ...

Ramsey - il 'Boxing Man' corteggiato dalla Juventus : TORINO - Chiamatelo ' Boxing Man' , se preferite. Così non vi scorderete il giorno in cui è nato: 26 dicembre 1990. Aaron Ramsey , da non confondere con Gordon Ramsay , l'iracondo chef d'Oltremanica, ...

Ramsey-Juventus - botto di capodanno per i bianconeri : RAMSEY JUVENTUS, COLPO (QUASI) CHIUSO- Le festività natalizie sono appena trascorse, ma la Juventus ha voluto farsi ugualmente un regalo. Il 2018 si chiude con il colpo praticamente chiuso della Juventus, che piazza un altro affare a parametro zero soffiando Aaron Ramsey all’Arsenal. Il centrocampista gallese, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, ha già […] L'articolo Ramsey-Juventus, botto di capodanno per i bianconeri proviene ...