Quella lobby dei Comuni rossi che cerca di uscire dall' ombra con la guerra santa anti Lega

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Usano Matteo Salvini per ingigrsi come faceva Braccio di Ferro con gli spinaci. Non pensate, dunque, che sia la disobbedienza civile del sociologo Danilo Dolci onobile della tradizione radicale.Nella volontà annunciata ieri dai sindaci di Palermo e di Firenze di ammutinarsi di fronte al decreto Sicurezza del ministro dell'Interno, c'è infatti la solidarietà pelosa che serve a ritrovare un nuovo e personalissimo protagonismo politico. Scomparsi dal dibattito e superatia promessa di reddito di cittadinanza a Cinque stelle, a sinistra sono tornati ad agitarsi i campioni ammaccati del populismo, i candidati alle primarie del Pd che in Salvinino una resurrezione.A Roma, il governatore Nicola Zingaretti ha dichiarato che "bisogna impegnarsi contro l'odio e contro le norme scritte solo per fare propaganda". A Napoli, interagiscono il governatore Vincenzo De Luca e il ...