Quattro indagati per la bambina morta sugli sci a Sauze 

Tragedia di Sauze - Quattro indagati per la morte della bambina sulla pista da sci : già coinvolti in caso identico : Sono gli stessi finiti in un'inchiesta per la morte di un ingegnere di 31 anni il 20 gennaio dell'anno scorso sull'altro versante della pista. Sotto accusa l'uso delle barriere frangivento senza imbottitura

Norman Atlantic - chiesto rinvio a giudizio di 32 indagati a Quattro anni dall’incendio del traghetto. “C’è il rischio prescrizione” : quattro anni per decidere chi, secondo la procura di Bari, ha responsabilità nel naufragio del Norman Atlantic e nel caos che scoppiò a bordo dopo che l’incendio distrusse il traghetto, provocando 31 morti (12 accertati, più 19 corpi mai ritrovati) e 64 feriti. Era la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014 quando, a largo delle coste albanesi, da un camion che viaggiava sulla motonave gestita dalla compagnia greca Anek Lines si ...

Desirée : convalidati arresti dei Quattro immigrati indagati : Il Gip: 'hanno agito con pervicacia, crudeltà e disinvoltura'. Uno dei senegalesi nel racconto di un testimone: 'meglio che muore lei piuttosto che noi in galera' -