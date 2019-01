Python disponibile al download sul Microsoft Store

surface-phone

(Di giovedì 3 gennaio 2019) A grande sorpresa arriva suldi Windows 10 l’app ufficiale di, il linguaggio di programmazione ad alto livello ideato nel 1991 da Guido van Rossum. L’app consente l’esecuzione di script e l’utilizzo di IDLE o altri ambienti di sviluppo.Descrizioneè un linguaggio di programmazione potente e facile da imparare. Ha efficienti strutture di dati ad alto livello e un approccio semplice ma efficace nella programmazione orientata agli oggetti. La sintassi elegante die la digitazione dinamica, insieme alla sua natura interpretata, ne fanno un linguaggio ideale per lo scripting e lo sviluppo rapido di applicazioni in molte aree sulla maggior parte delle piattaforme.========== NOTA: Stiamo ancora valutando la versionedie non tutte le funzionalità sono garantite e stabili. Vedi ...