Pronostico West Ham United vs Birmingham, FA Cup 5-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Calcio Premier League 27-12-2018 Southampton - West Ham: pronostico e formazioni - camilliadi : Calcio Premier League 27-12-2018 Southampton - West Ham: pronostico e formazioni - bottadiculoit : Pronostico Southampton-West Ham 27 Dicembre: 19ª Giornata di Premier League -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)Ham, sabato 5 gennaio. L’attesa sta per finire. LaHam esi apprestano a calcare il prestigioso palcoscenico della FA Cup, il torneo più antico del mondo e nonostante si tratti del terzo turno. Per gli Hammers si tratta di un impegno complicato, visto l’ottimo momento dei Blues in Championship.della partita.Come arrivanoHam e?IlHam è riuscito a conquistare il pareggio contro il Brighton grazie alla doppietta di Arnautovic, recuperando due gol di svantaggio. In Premier occupano la decima posizione con 28 punti e la zona Europa League è ormai troppo lontana. Il, invece, non perde da cinque turni in Championship e nell’ultimo ha pareggiato per 1 a 1 sul campo dello Sheffield Wednesday. Al momento sono ottavi a quota 39 e a -4 dal Derby County in zona play off.Il bilancio ...