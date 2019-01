Pronostico Adelaide United vs Wellington Phoenix | A-League 5-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 3 gennaio 2019), sabato 5 gennaio. Appuntamento con le gare della Australian. Tanti i match interessanti in questa undicesima giornata, tra cui anche, gara che vede di fronte due formazioni in lotta nella zona play off.della partita.Come arrivano?Quinto a quota quindici, l’è tornato alla vittoria dopo tre giornate: grazie al rigore realizzato nei minuti di recupero da Craig Goodwin, loha espugnato per 2 a 1 il campo del Newcastle Jets. La formazione di Marco Kurz è balzata in quinta posizione scavalcando proprio i Jets. Titolare di un pessimo ruolino interno (1-3-2), loha subito 13 gol.Ilè soddisfatto: impattando per 1-1 con il Melbourne Victory, i ragazzi di Chris Greenacre hanno collezionato il quinto ...