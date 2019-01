Probabili formazioni Manchester City Liverpool | quote | tridenti di lusso per Guardiola e

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana : Probabili formazioni - data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio andrà in scena molto presto. Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) è fissato l’appuntamento. Spetterà a Juventus ed a Milan contendersi il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due compagini andranno al caldo del Medio Oriente e cercheranno di alzare a cielo il trofeo in un ...

Fa Cup - le Probabili formazioni di Chelsea-Nottingham Forest - 5/1/2019 : probabili formazioni Chelsea-Forest, 3° turno di Fa Cup 2018/2019Capita un po’ tra capo e collo il terzo turno di Fa Cup, con il Chelsea di Sarri che arriva all’appuntamento con qualche giocatore di troppo acciaccato ed un derby con il Tottenham alle porte (oltre i soli tre giorni di riposo dopo la gara con i Saints).Ci sarà quindi ampio ricorso ad una panchina comunque di qualità, così come vi ricorreranno anche gli ospiti (militanti in ...

Probabili formazioni Espanyol-Leganes - Liga spagnola 3-01-2019 : Probabili formazioni Espanyol-Leganes venerdì 4 gennaio. Il primo venerdì del 2019 si chiude con la sfida tra Espanyol e Leganes, valida per la 18ma giornata de LaLiga.I catalani sono 14esimi in classifica con 21 punti e stanno attraversando un periodo di crisi nerissima. La squadra, fino a novembre addirittura in zona Champions League, è colata a picco, come nemmeno il Titanic, sprofondando in classifica. Sono, ora, cinque i punti dalla ...

Probabili formazioni Manchester City – Liverpool - Premier 03/01/2019 : Probabili Formazioni Manchester City – Liverpool, Premier 03/01/2019Il nuovo anno inizia con un match da paura: si affrontano le due squadre che hanno regalato più emozioni nello scorso anno nel panorama inglese. Liverpool e Manchester City sono anche la prima e la seconda della classe che dovrebbero contendersi il titolo, Londra permettendo. Una vittoria dei Reds, primi con 7 punti di vantaggio sui Citizens, potrebbe chiudere i giochi già da ...

Probabili formazioni Wolverhampton vs Crystal Palace - Premier League 02-01-2019 : Le Probabili Formazioni di Wolverhampton-Crystal Palace, Premier League 2018/2019, Ore 20.45: Dubbio Adama nei Wolves; Eagles con l’undici titolareLa 21^giornata di Premier League, la prima del 2019, mette di fronte al Molineaux Stadium i padroni di casa del Wolverhampton e il Crystal Palace.Come arrivano Wolverhampton e Palace?I Wolves arrivano dalla clamorosa vittoria ottenuta sul campo del Tottenham nell’ultima giornata di ...

Probabili formazioni Newcastle – Manchester United - Premier 02/01/2019 : Probabili Formazioni Newcastle – Manchester United, Premier 02/01/2019Il Newcastle aprirà l’anno affrontando un Manchester rigenerato dopo le ultime partite, forse grazie all’addio di Mourinho. Ai bianconeri serviranno sicuramente punti per allontanare la zona retrocessione mentre i Red Devils vorranno accorciare le distanze dal quarto posto, utile per conquistare un posto in Champions.Newcastle – Rafa Benitez cerca una vittoria per iniziare ...

Probabili formazioni Chelsea vs Southampton - Premier League 02-01-2019 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Southampton, Premier League 2018/2019, Ore 20.45: Dubbio Giroud nei Blues; Assente Hojbjerg nei SaintsIl mercoledì di Premier League, il primo del 2019, valido per la 21^giornata, mette di fronte a Stamford Bridge i padroni di casa del Chelsea contro il Southampton.Come arrivano Chelsea e Southampton?I Blues arrivano da una vittoria nell’ultima giornata di campionato ai danni del Crystal Palace, che ha ...

Premier League - le Probabili formazioni di Arsenal-Fulham - 1/1/2019 : probabili formazioni Gunners vs Whites, 21a giornata Premier League 2018/2019I recenti risultati hanno rallentato la corsa Champions dell’Arsenal, uscita demolita dallo scontro di vertice di Anfield contro il Liverpool. Gli impegni ravvicinati chiedono però turnover, almeno nelle zone dove le indisponibilità non hanno falciato la rosa di Emery.Sicuramente migliore il morale di Ranieri, nonostante il suo Fulham navighi ancora in cattive acque. ...

Catania-Monopoli : info tv - streaming e Probabili formazioni : Alle ore 16.30, allo stadio Massimino di Catania, scendono in campo i padroni di casa di Sottil e il Monopoli di Scienza . Due squadre che vivono un buon momento di forma. I siciliani sono terzi in ...

Diretta Serie B dalle 15 : Probabili formazioni e dove vederla in tv : TORINO - Diciannovesima giornata di campionato oggi pomeriggio in campo con cinque incontri alle 15 e uno alle 16. Ad Ascoli , contro i bianconeri di Vivarini , Stroppa torna sulla panchina del ...

Diretta Livorno-Padova alle 18 : Probabili formazioni e dove vederla in tv : LIVORNO - Al Picchi alle 18 Livorno e Padova si affrontano nella gara valida per la diciannovesima giornata di campionato. Se non è uno spareggio, poco ci manca. I padroni di casa di Breda devono dare ...

Probabili formazioni SERIE B / Scelte - moduli e dubbi : tutti gli assenti della 19giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: mosse e Scelte degli allenatori alla vigilia della 19giornata del Campionato cadetto, oggi 30 dicembre 2018.

Catania-Monopoli : Probabili formazioni : Sul fronte ospite Beppe Scienza potrà contare sull'intero organico. Rispetto alla gara di Siracusa, nella quale il tecnico pugliese ha tenuto a riposo qualche titolare, spazio alla formazione tipo. ...

Probabili formazioni / Milan Spal : quote. Donnarumma vs Gomis - il duello fra i pali - Serie A - : Probabili formazioni Milan Spal: ancora tridente offensivo per Gattuso, occhi in particolare su Higuain ma tutta la squadra deve ritrovare il gol.