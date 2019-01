Prime anticipazioni sulla scaletta del tour di Vasco Rossi negli stadi con alcune

Anticipazioni La compagnia del cigno : trama Prime puntate - 7-8 gennaio : La compagnia del cigno fiction, prime due puntate: Anticipazioni episodi del 7 e 8 gennaio Debutterà lunedì sera su Rai1 la nuova serie tv La compagnia del cigno, con Alessandro Roja, Alessio Boni, Anna Valle, Marco Bocci, Francesca Cavallin e molti altri grandi attori, che intratterrà gli spettatori della prima rete Rai per 6 prime serate, in ognuna delle quali verranno trasmessi due episodi. Lunedì 7 e martedì 8 gennaio La compagnia del cigno ...

Narcos Messico 2 ripartirà dall’Operazione Layenda con un agente della DEA fittizio : le Prime anticipazioni : Già in produzione, Narcos Messico 2 proseguirà il racconto della lotta al cartello di Guadalajara entrando nel vivo della contrapposizione tra i narcotrafficanti e gli agenti della DEA, in un mare di collusioni che continuerà a rendere difficile fare giustizia. Il racconto della prima stagione di Narcos Messico, prequel della saga colombiana dedicata a Pablo Escobar e al cartello di Cali, ha mostrato infatti le origini del narcotraffico ...

Prime foto e anticipazioni sul film di Downton Abbey in uscita nel 2019 - il cast parla dei personaggi : Dopo il primo teaser trailer che annunciava l'arrivo nelle sale a settembre 2019, quattro nuove immagini del film di Downton Abbey e le dichiarazioni dei suoi protagonisti alzano il velo sull'atteso adattamento cinematografico, tanto voluto dal creatore Julian Fellowes che aveva sempre sognato di portare la sua creatura di maggior successo sul grande schermo. A pochi giorni dalla fine delle riprese, Entertainment Weekly ha pubblicato alcune ...

L'Isola di Pietro 3 anticipazioni: la storia d'amore di Isabella e Pietro Le prime anticipazioni de L'isola di Pietro 3 non mancano! Gianni Morandi sarà sempre il protagonista indiscusso di questa serie tv di Canale 5 e avrà una storia sempre più importante con Isabella, interpretata da Lorella Cuccarini. Da questo è già facile intuire

L'amica geniale continua: confermata dalla Rai la seconda stagione La storia de L'amica geniale non è ancora finita. Rai e HBO – che producono la serie tratta dall'omonimo libro di Elena Ferrante – hanno annunciato la seconda stagione. Dopo le prime 4 puntate le avventure di Lila e Lenù continueranno con nuovi episodi, che racconteranno

The 100 6 ci sarà? Prime anticipazioni in attesa del finale della 5ª stagione il 18 dicembre su Premium Action : The 100 6 ci sarà? È quello che si chiedono i fan italiani, aspettando il finale della quinta stagione stasera, 18 dicembre, su Premium Action. Dopo tredici episodi si conclude il nuovo capitolo della serie distopica creata da Jason Rothenberg. In questa stagione, il gruppo dei Cento originali è ancora separato. La storia è ambientata sei anni dopo gli eventi di The 100 4, con la la squadra di Bellamy nello spazio, Clarke a terra e Octavia ...

Giortì è il nuovo programma di Maria De Filippi: di cosa si tratta? È in arrivo un nuovo programma di Maria De Filippi: Giortì! I dettagli di questa nuova trasmissione non sono stati ancora resi noti, ma le prime anticipazioni non mancano di certo. Possiamo immaginare infatti di cosa si tratta in base all'appello fatto

Che Dio ci aiuti 5 inizio: ecco quando va in onda la nuova stagione della fiction quando va in onda Che Dio ci aiuti 5 su Rai 1? Le prime anticipazioni sulla nuova stagione della fiction non mancano di certo e in questi giorni si parla molto anche della data d'inizio. Su Facebook i fan

The Voice of Italy, l'edizione 2019 ci sarà: la conferma Sembrava un capitolo chiuso, invece The Voice 2019 ci sarà. E non solo, pare che la sesta edizione sarà totalmente rinnovata. Le prime anticipazioni lasciano ben sperare in un rilancio del format, che non ha mai raggiunto grandi ascolti negli ultimi anni. Colpa degli altri

Netflix: quando esce Suburra? C'è la data ufficiale Suburra torna su Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato la data di rilascio della seconda stagione. I nuovi episodi della serie tv con Alessandro Borghi e Claudia Gerini saranno disponibili a partire da venerdì 22 febbraio. Come già anticipato, Suburra 2 parte tre mesi dopo il finale

Anticipazioni Domenica Live - da gennaio cambia orario e Barbara D'Urso torna in Prime time : cambia la programmazione di Domenica Live, il programma di successo del dì di festa di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, di cui oggi va in onda l'ultima puntata del 2018 prima della pausa natalizia. E proprio in queste ore, sull'account ufficiale del gruppo Mediaset, è stato diramato un comunicato stampa con il quale si fa po' di chiarezza circa quello che succederà a partire dal prossimo anno al programma Domenicale della D'Urso, dopo che si ...

News e anticipazioni sulla fiction con Albano Carrisi e Lino Banfi Albano e Lino Banfi sono pronti a lavorare di nuovo insieme. Dopo aver girato alcune scene di Un medico in famiglia 8, dove il cantante ha ricoperto il ruolo di guest star, gli artisti pugliesi più famosi d'Italia sono pronti a condividere una nuova

Prime anticipazioni su The Crown 3 dalla protagonista Olivia Colman - la nuova Regina Elisabetta della serie Netflix : Piccole anticipazioni su The Crown 3, perlopiù sui suoi personaggi e le storyline che li riguardano, sono arrivati direttamente da Olivia Colman, la nuova protagonista della serie Netflix, che torna sulla piattaforma con nuovi episodi e un cast tutto rinnovato per la prosecuzione del racconto nei decenni successivi a quelli raccontati nei primi due capitoli. La 44enne attrice britannica subentra al premio Emmy Claire Foy nella terza stagione ...

In arrivo un episodio speciale di Grey’s Anatomy 15 - che batterà il record di ER : Prime anticipazioni : Con la seconda parte di stagione in arrivo negli Usa da gennaio e in Italia da febbraio, andrà in onda un episodio speciale di Grey's Anatomy 15, che supererà per numero quelli di E.R. Medici in prima linea. Il numero magico è il 331, che permette alla creatura di maggio successo di Shonda Rhimes di diventare la serie drammatica a tema medico più longeva della televisione. Un traguardo che la creatrice del medical drama ha sempre ...