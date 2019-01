Precisazioni sull’annuncio “Schumacher si è svegliato” | bufala o c’è un fondo di verità?

optimaitalia

(Di giovedì 3 gennaio 2019)Da alcuni giorni a questa parte gira in Rete la notizia che annuncia "Schumacher si è svegliato". Inutile dire che tutti vorremmo imbatterci in una notizia di questo tipo, a maggior ragione dopo aver fatto il punto sulla vicenda un paio di settimane fa, quando aveva preso piede unasul conto del campione tedesco. Come stanno effettivamente le cose oggi 3 gennaio, giorno che tra le altre cose ci consente di festeggiare il 50esimo compleanno di uno dei più grandi piloti della storia? Proviamo a fare un punto della situazione.Effettivamente, affermare che Schumacher si è svegliato è decisamente forzato. Contrariamente a quanto riportato da alcune testate italiane, che puntualmente puntano ad aumentare le propria visite con titoli che non corrispondono al vero, al momento il nostro unico punto di riferimento è un freschissimo comunicato ufficiale da parte della moglie del ...