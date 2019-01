Polizia stradale | nel 2018 aumentano gli incidenti | ma calano le vittime

Soldi in cambio della multa : arrestati a Roma due agenti della Polizia stradale : Corruzione, concussione, truffa aggravata e falso. Per questi reati, commessi 13 volte nell’arco di soli tre mesi, due agenti della polizia stradale sono finiti in manette a Roma. I poliziotti, che chiedevano Soldi agli automobilisti per chiudere un occhio sulle multe, erano diventati un vero e proprio incubo per gli automobilisti che transitavano ...

Al casello imbocca l’autostrada A11 contromano - 75enne fermato dalla Polizia stradale : L'automobilista distratto è stato bloccato dalla polizia stradale prima che potesse provocare un incidente molto pericoloso per sé e gli altri conducenti. .Per lui è scattato il ritiro della patente e della carta di circolazione, una multa di circa 8mila euro.Continua a leggere

Autovelox - dove sono? I controlli della Polizia stradale nella settimana di Natale : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi nella settimana di Natale, giorno per giorno, gli Autovelox alla presenza delle ...

Sicurezza stradale a Bologna : i risultati dei controlli di Polizia Municipale : Tre verifiche mirate nell’arco di poco più di due mesi, con 53 agenti del reparto Sicurezza stradale della Polizia Municipale

La Polizia stradale salva un cane terrorizzato sulla Valassina a Briosco : restituito alla famiglia : Una storia a lieto fine: la polizia stradale di Seregno è intervenuta domenica mattina intorno alle 10.30 sulla Statale 36 per un cane spaventato in superstrada all'altezza di Briosco. Grazie al ...

Incidente Michele Bravi - indagato per omicidio stradale. Il suo legale contesta la versione della Polizia : “Non è stata inversione - ma svolta a sinistra” : Una manovra brusca e poi il violento scontro con una motociclista di 58 anni, Rosanna Colia, deceduta durante il trasporto in ospedale. È questa secondo le prime ricostruzioni la dinamica dell’Incidente in cui giovedì sera è stato coinvolto il cantante Michele Bravi, in zona San Siro a Milano. Vincitore della settima edizione di X Factor, Bravi era alla guida di una Bmw noleggiata con il car sharing, quando durante un’inversione di ...

Moto - ancora guai per Romano Fenati : denunciato dopo una lite con la Polizia Stradale : Romano Fenati è stato protagonista di un alterco con la Polizia Stradale che ha portato alla denuncia del pilota dopo una reazione sopra le righe Romano Fenati ne ha combinata un’altra. dopo essere stato estromesso dalla Moto2 per aver premuto il freno in corsa a Stefano Manzi, il pilota è rimasto nell’ombra per un po’, con l’intento di rigenerarsi. Adesso è tornato alla ribalta delle cronache per un avvenimento non ...

Polizia stradale di Ragusa : 6 denunce e sequestro di 3 tachigrafi alterati : Controlli della Polizia Stradale di Ragusa: 6 denunciati e 3 sequestri di tachigrafi alterati negli ultimi 2 mesi per i reati di violazione di sigilli