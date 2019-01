Politano | il prestito da non restituire

ilgiornale

(Di giovedì 3 gennaio 2019) È arrivato a fari spenti, senza clamore. Con una punta di scetticismo, quello che viene riservato a chi si appresta a vestire la maglia di una big per la prima volta a 25 anni. Invece Matteosi è preso la maglia dell'Inter e ha finito per non togliersela più. Nel senso letterale e numeri alla mano: è l'unico giocatore di movimento nerazzurro ad aver giocato tutte le partite, 25 presenze, eguagliato solo da Handanovic. Da una realtà che ti culla, come quella di Sassuolo, ai pienoni di San Siro passando per le notti di Champions. In A l'ex esterno d'attacco neroverde, in tutto il girone d'andata, ha iniziato da titolare l'80% delle volte (15 gare su 19) e in Champions è partito dalla panchina solo nella trasferta di Barcellona. Minutaggi alla mano è parte integrante della spina dorsale di questa squadra, completandola assieme a compagni che già da tempo sono una certezza come ...