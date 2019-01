Piazza Affari | scambi in forte rialzo per El En

Piazza Affari : brillante l'andamento di Banca Popolare di Sondrio : Apprezzabile rialzo per l' istituto di credito lombardo , in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Popolare di ...

Piazza Affari : balza in avanti Essilor : Rialzo marcato per il produttore di lenti e apparecchiature oftalmiche , che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

Piazza Affari : exploit di Safilo : Seduta decisamente positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in rialzo del 4,22%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Borse in rosso - pesa il taglio delle stime di Apple. A Piazza Affari giù St : Il colosso Usa ha tagliato le stime dei ricavi del primo trimestre a causa del rallentamento dell'economia cinese e delle vendite dell'iPhone e il titolo nell'afterhours è arrivato a perdere il 9%. ...

Borsa : apertura negativa a Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 66% : apertura negativa a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna -0,66% a quota 18.211. All Share -0,61%.

In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . A pesare sul sentiment l'annuncio di Apple che ha abbassato le stime sul fatturato del primo trimestre dell'anno L'...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e il ritorno alle contrattazioni di Carige - 3 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI dovrebbe vedere il ritorno alle contrattazioni di Carige. Pochi dati macroeconomici in agenda

Piazza Affari recupera e chiude in pari la prima seduta del 2018 : Milano, 2 gen., askanews, - Dopo una giornata trascorsa per la gran parte con un deciso segno meno, Piazza Affari ha recuperato interamente le perdite intra-day e ha chiuso la prima seduta del 2018 in ...

Piazza Affari sull'ottovolante : parte male ma chiude in parità : Pesa sulla fiducia degli investitori il rallentamento globale dell'economia: in Cina il Pmi in dicembre è sceso per la prima volta da 19 mesi sotto la soglia dei 50 punti, 49,7,, che demarca la fase ...

L'exploit della Juve - +10% - salva la prima seduta 2019 di Piazza Affari : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Borsa - Piazza Affari avvia l'anno in negativo - poi recupera : +0 - 04% : Giornata in rosso anche per le altre Borse europee, che poi virano in positivo. A pesare sui listini l'andamento negativo delle Piazze asiatiche nella notte, appesantite dai timori sulla crescita ...

L'exploit della Juve (+10%) salva la prima seduta 2019 di Piazza Affari : Dopo il -16% del 2018, il Ftse Mib è riuscito a risalire la china al termine di una giornata iniziata sotto i peggiori auspici e un calo iniziale del 2%. A trainare il listino milanese è stata la performance stellare del club Juventino e il recupero di Wall Street dopo un avvio di scambi in deciso ribasso. Inversione di marcia sul finale anche per il prezzo del greggio che è arrivato a guadagnare il 3%....

Parte in rosso l'anno di Wall Street. A Piazza Affari giù le banche e galassia Agnelli : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Borsa - Piazza Affari avvia l'anno in negativo - poi recupera : Male le altre Borse europee: a pesare sui listini l'andamento negativo delle borse asiatiche nella notte, appesantite dai timori sulla crescita cinese. Differenziale tra Btp e Bund in aumento nel ...