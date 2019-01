Papa Francesco | «Meglio gli atei che i cristiani che odiano tutti»

Papa Francesco : 'E' uno scandalo andare in chiesa ma odiare gli altri' : "Quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa, stanno tutta la giornata lì, vanno tutti i giorni, e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente. Questo è uno ...

Papa Francesco alla prima udienza 2019 attacca i cristiani “ipocriti” : Parole significative quelle di Papa Francesco in occasione dell"udienza generale tenutasi questa mattina nell"aula Paolo VI, in Vaticano.Rifacendosi al "Discorso della montagna", il Santo padre ha ricordato che Gesù volge il suo sguardo proprio verso quelle persone che solitamente restano ai margini della società, come i poveri, i misericordiosi e gli umili. Ecco perché, come riporta "Quotidiano.net", il Papa definisce il vangelo rivoluzionario. ...

Papa Francesco : “Meglio vivere come atei che andare in Chiesa e odiare gli altri” : "Se tu vai in Chiesa devi vivere come un figlio di Dio, è uno scandalo vedere quelle persone che vanno in Chiesa e stanno tutta la giornata lì e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente. Meglio non andare in Chiesa e vivere come ateo" ha spiegato Bergoglio, ricordando che bisogna pregare Dio "come figli, non come un pappagallo che parla, parla, parla"Continua a leggere

