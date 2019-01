huffingtonpost

: Paolo Pombeni replica al blog di Stefano Ceccanti sul ricorso Pd contro la Legge di Bilancio - HuffPostItalia : Paolo Pombeni replica al blog di Stefano Ceccanti sul ricorso Pd contro la Legge di Bilancio - RosarioGrillo5 : RT @rivistailmulino: La lettura data da Sergio #Mattarella al ruolo del presidente della Repubblica è un dato confortante in una fase polit… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Di seguito pubblichiamo la risposta del professorealdel professoredal titolo Cosa dice e cosa non dice ildel Pd sulladi Bilancio.Può un modesto studioso di storia politica entrare in dialettica con un costituzionalista di vaglia come? Bismarck diceva che la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla gestire ai generali. Credo che anche il problema degli equilibri costituzionali di un paese sia una faccenda troppo importante per farne solo una questione riservata ai giuristi.dice che un giudizio di mancata costituzionalità su unanon implica alcuna sfiducia al governo e al parlamento che l'hanno emanata e men che meno al Capo dello Stato che la promulga. Ovvio, altrimenti la Corte Costituzionale non avrebbe senso di esistere, perché non sarebbe in condizione di ...