Paola Caruso dà una chance a Francesco Caserta Lui l’ha tradita?

Paola Caruso furiosa con l’ex : “Senza vergogna”. Retroscena di Natale : Paola Caruso furiosa con l’ex, nuovo affondo: “Senza vergogna”. L’ex Bonas perde le staffe e svela il Retroscena di Natale: “Ha raggiunto un’altra ragazza…” Non si placa la querelle tra Paola Caruso e l’ex fidanzato Francesco, da cui l’ex Bonas di Avanti un altro aspetta un figlio. Dopo mesi di accuse e insinuazioni reciproche, nella […] L'articolo Paola Caruso furiosa con ...

Paola Caruso - nuove accuse dalla sorella dell'ex compagno e dagli amici : «Sapeva che lui aveva un altro figlio e ne era infastidita» : Paola Caruso e la polemica con l'ex compagno Francesco Caserta , che avrebbe accusato di averla abbandonata incinta. E dopo le accuse della madre di Caserta a Paola, di cui si è parlato a Domenica ...

Paola Caruso - lo spogliarello della 'Bonas' di Bonolis al supermercato : clienti in fila a bocca aperta : Uno 'spogliarello' per Paola Caruso in fila alla cassa del supermercato. L'ex Bonas di Paolo Bonolis , incinta e protagonista di un malore in diretta a Domenica Live qualche giorno fa, è stata ...

Domenica Live Paola Caruso attaccata dell’ex suocera : Paola Caruso torna al programma di Barbara D’Urso “Domenica Live” per parlare ancora della sua relazione con l’ex compagno, Francesco Caserta, giovane imprenditore, che, secondo quanto raccontato dalla Caruso, la avrebbe abbandonata nelle prime settimane di gravidanza, chiamando addirittura i carabinieri per cacciarla di casa. «Francesco ha un altro figlio, un bambino di 9 anni, che non ha riconosciuto, ha fatto quello che sta facendo con mio ...

Paola Caruso contro l’ex che l’ha abbandonata incinta : “Ha già un altro figlio che non ha riconosciuto” : Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Paola Caruso, al settimo mese di gravidanza, è tornata ad attaccare l’ex compagno e padre del bambino, Francesco Caserta. Dopo il malore della puntata precedente, la showgirl è tornata su Canale 5 per rivelare una verità scottante: “Ho scoperto una cosa, ancora oggi non mi sono ripresa”, ha detto. “Francesco ha un altro figlio di 9 anni che non ha mai riconosciuto. Come sta ...