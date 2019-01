Panda | Clio e le altre - Le 20 auto più vendute in Italia nel 2018 FOTO GALLERY

quattroruote

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Nonostante un dicembre positivo (124.078 le immatricolazioni, +1,96% rispetto allo stesso mese del 2017), il mercatono dellsi chiude nelcon una flessione del 3,11%.La Top 20. Ma quali sono i modelli più venduti? Per avere una risposta vi basterà dare unocchiata alla nostra galleria di immagini, dove abbiamo raccolto le 20che hanno registrato più immatricolazioni nel. Se la prima posizione dellanon stupisce più, sorprende la continua ascesa della, da sette anni la straniera più venduta in, che addirittura sale alla seconda posizione nel, seppur con un piccolo calo nelle immatricolazioni, attestandosi anche come regina delle utilitarie nel Belpaese. Nonostante la nuova generazione sia attesa in primavera.Laddio. invece ormai esclusa dai giochi la sua rivale Fiat Punto, fuori produzione da pochi mesi e un tempo protagonista assoluta ...