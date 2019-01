Oroscopo dell' amore di coppia del 6 gennaio | nozze per lo Scorpione | Acquario innamorato

Oroscopo PAOLO FOX 2019/ Previsioni oggi 3 gennaio : Sagittario pronti a godere della luna ma... : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni oggi 3 gennaio 2019: l'Acquario si sente forte, Pesci protagonisti di alcuni ripensamenti, tutti gli altri segni zodiacali.

Dal matrimonio all'acquisto della casa : l'Oroscopo 2019 - : I toro, non legati al mondo del business, ma dipendenti semplici devono essere attenti ai loro doveri, i tagli al lavoro sono probabili. Le donne possono avere una gravidanza. Cambiamenti positivi ...

Oroscopo dell'anno per i segni d'Aria : Acquario in cerca di serenità - saggezza per Gemelli : Il nuovo Oroscopo dell'anno è arrivato, pronto a dare consigli e dritte molto utili. In evidenza in questa sede, come da titolo, le previsioni zodiacali per i tre simboli astrali appartenenti ai segni di Aria. Fanno parte della schiera di questi segni: i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario. segni di Aria Gemelli - Armatevi di oculatezza e saggezza in questo nuovo anno: la prima parte sembrerà essere abbastanza bislacca, impegnativa, frenetica e ...

Peculiarità dell'Acquario e Oroscopo del segno per gennaio : Cominciare bene questo nuovo anno sarebbe importante per i nati sotto l'Acquario che solitamente amano pianificare le loro giornate nei dettagli senza dimenticare nulla. Sono anche persone molto puntuali per abitudine e per queste caratteristiche potranno affrontare il mese di gennaio 2019 con tutte le carte in regola per buoni esiti commerciali, ma anche di riorganizzazione della propria vita. Dobbiamo subito dire che avendo Luna e Venere nello ...

Oroscopo 2019 : per Gemelli è l'anno delle novità - stop per il Leone - coraggio per Pesci : Il 2019 è appena iniziato e si porta dietro moltissime novità positive per i segni zodiacali. l'anno nuovo è stato definito come un periodo in cui ogni persona potrà dedicarsi a mettere le radici per il proprio futuro, riuscendo a porre le basi per lavori stabili e storie d'amore durature godendo, inoltre, di un'ottima salute. Ariete Un anno ottimo per i nati sotto il segno dell'Ariete che risulteranno particolarmente empatici e ben voluti da ...

Branko Oroscopo fine settimana : le previsioni dell’Epifania 2019 : oroscopo di Branko del weekend prossimo: previsioni della Befana 2019 (5-6 gennaio) Anche per la festa dell’Epifania 2019 Branko le sue previsioni dell’oroscopo le ha in parte svelate nel suo ultimo libro, dal titolo Branko 2019 – Calendario Astrologico, in vendita in tutte le librerie da settimane, con il quale ha reso nota molto dettagliatamente la situazione delle stelle di tutto il 2019, fino al mese di dicembre. Da tale ...

Oroscopo dell'amore per i single - 3 gennaio : Ariete determinato - Scorpione corteggiato : L'inizio di Capodanno è strabiliante e promettente per l'amore. Un nuovo scenario si apre e sembra fatto di proposito per i single che sperano di trovare l'anima gemella o una persona con cui condividere sensazioni presenti. Cosa ci promette l'Oroscopo dell'amore nella giornata di giovedì 3 gennaio? Effetti strepitosi sono previsti per il Capricorno, vittorioso nelle conquiste amorose e buone le sensazioni dell'Ariete, agguerrito grazie ...

Oroscopo della Vergine di gennaio : sarà molto esigente con le amicizie : In questo gennaio del 2019 il segno della Vergine avrà un'urgente necessità di rilassarsi con persone che abbiano degli argomenti concisi e razionali. Durante il primo mese di quest'anno si circonderà di amici che valutino proprio come lei tutte le cose che non vanno. E' alla costante ricerca sapiente di rapporti per cui valga davvero la pena lottare. Quindi potrebbe sul serio liquidare quelle persone che giudica poco adatte a questo scopo. Ma ...

Oroscopo delle opportunità per il primo gennaio con classifica - Sagittario sul podio : Il passaggio dei pianeti, lento e inesorabile, sottolinea il destino di ciascun segno dello Zodiaco. Un anno sta per concludersi e il 2019 è alle porte, promettendo nuove intriganti e avvincenti occasioni. Allora come sarà l'Oroscopo del primo gennaio? Quale segno in particolar modo sarà baciato dalla fortuna? Stilando una classifica che inizia con i segni più fortunati, potremo capire che Giove privilegia il Sagittario. Gli altri segni ...

Oroscopo 2019 - l'anno della fine di Matteo Renzi : "Così distruggerà quel poco che resta" : Il 2019 è l'anno della fine politica di Matteo Renzi. L'Oroscopo dei prossimi 12 mesi pare listato a lutto per l'ex premier e segretario del Pd, che proprio dal Partito democratico sembra da mesi sul punto di fuggire. Ne è convinto il Divino Otelma, che legge le carte al "Matteo Minore" (il Grande è

Oroscopo 2019 Sport : le profezie di Olympiadamus. I pronostici sull’Italia e il responso delle stelle : Come ogni anno, anche questo 31 dicembre sono giunto da un luogo misterioso e sconosciuto per leggere negli astri il futuro e regalarvi l’Oroscopo del 2019. Chi sono io? Olympiadamus, il vero e unico vate dello Sport: un’entità mistica e soprannaturale. Le mie profezie sono attese, da molti anche temute. Ricevo tante domande: quanti ori vinceremo? Riusciremo a qualificarci alle Olimpiadi? La risposta è sempre una sola ed è scritta ...

Oroscopo di domani 1 gennaio : Gemelli al 'top' il primo dell'anno - Leone tra i fortunati : L'Oroscopo di domani 1 gennaio 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata di martedì, punto di partenza del nuovo anno. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a togliere il velo alla nuova classifica stelline e alle relative previsioni? Bene, iniziamo pure a mettere in evidenza il segno più fortunato il primo giorno del 2019. ...