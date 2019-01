Olimpia Milano-Buducnost | Eurolega basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket - Olimpia Milano : lungo stop per Tarczewski - al suo posto in arrivo Alen Omic dal Buducnost : Inizio di 2019 sfortunato per l’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani, che domani scenderà in campo contro il Buducnost Podgorica nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019, dovrà fare a meno del centro statunitense Kaleb Tarczewski. Il giocatore americano aveva riportato un colpo alla mano destra contro il Maccabi Tel Aviv ed era stato precauzionalmente tenuto a riposto nella sfida di campionato contro Avellino. ...

Basket Serie A - l'Olimpia Milano ad Avellino perde la prima stagionale. Tutti i risultati della 13giornata : Si ferma a 13 la striscia di imbattibilità dell' Olimpia Milano , che cade al PalaDelMauro, battuta per 85-81 dalla Sidigas Avellino , al termine di un match combattuto e in equilibrio. A fine match, ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in piena lotta per i playoff - ma Gennaio e Febbraio saranno decisive : Un inizio folgorante, la crisi di mezzo ed un finale con molti rimpianti. Si può riassumere in questo modo il cammino in Eurolega dell’Olimpia Milano nel girone d’andata della stagione regolare. La squadra di Simone Pianigiani è attualmente al nono posto della classifica con un record in negativo (7-8), ma con l’obiettivo playoff ancora ampiamente alla portata della squadra milanese. Sicuramente Milano sperava di trovarsi in ...

VIDEO Maccabi-Milano 94-92 Eurolega basket : highlights - sintesi della partita. Olimpia sconfitta in volata : Milano è stata sconfitta dal Maccabi Tel Aviv per 94-92 nel match valido per la 15^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket. L’Olimpia ha lottato alla pari con la compagine israeliana ma è stata beffata nel finale dai padroni di casa trascinata da uno stellare O’Bryant. I meneghini hanno avuto anche il tiro della vittoria con Brooks ma il pallone si è spento sulla ferro e i ragazzi di Pianigiani sono incappati in una nuova ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano perde a Tel Aviv contro il Maccabi per 94-92. Mostruoso O’Bryant con 32 punti - Brooks sbaglia la tripla vincente : Finisce con una sconfitta al termine di un match assai equilibrato il girone d’andata della stagione regolare di Eurolega 2018-2019 per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani non riesce a superare, in terra israeliana, il Maccabi Tel Aviv, che vince per 94-92 grazie a una serata mostruosa di Johnny O’Bryant: l’ex Bucks, Nuggets e Hornets non aveva mai realizzato, neppure in ...

