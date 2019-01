Ogni 20mila anni il Sahara si trasforma da deserto a oasi verde

meteoweb.eu

: @maumartina @pdnetwork @SenatoriPD @Deputatipd @MatteoRichetti @graziano_delrio @serracchiani @chiaragribaudo… - Valerio88731276 : @maumartina @pdnetwork @SenatoriPD @Deputatipd @MatteoRichetti @graziano_delrio @serracchiani @chiaragribaudo… - sr2805 : @ElioLannutti Io sono arrabbiata perché arroganti e ignoranti come te si beccano ogni mese 20mila euro tirati fuori… - mirkojax : Con questa app fai criptomonete camminando... ti danno 1 coin ogni 1000 passi. Quando arrivi a 20K coin ti regalano… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno ricostruito la storia del clima delnegli ultimi 240.000, analizzando dei depositi di polveri: i risultati, pubblicati su Science Advances, hanno mostrato che l’area cambia radicalmente aspettondosi daa pianurae viceversa. Ilnon è stato sempre arido: pitture rupestri primitive e fossili scoperti nella regione indicano che in passato sia stato un’, dove gli insediamenti umani prosperavano. L’ipotesi è che questezioni siano dovute ai cambiamenti dell’inclinazione dell’asse terrestre che, periodicamente, modificano il modo in cui la Terra riceve i raggi del Sole. La scoperta secondo David McGee del MIT, è importante “per comprendere la storia di questoe in quali tempi è stato ospitale per ...