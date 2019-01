Nuova Volkswagen Golf 8 | svelate le ultime anticipazioni FOTO

sportfair

: Pezzuto Group - Inaugurazione nuova Concessionaria #Volkswagen -12-2018 - mood_eventi : Pezzuto Group - Inaugurazione nuova Concessionaria #Volkswagen -12-2018 - Gianluca_Wrc : Il nuovo anno parte subito con una BIG News, il giovane Oliver Solberg debutterà con la nuova Volkswagen Polo R5 al… - VW_Cattaneo_snc : Nuova Touareg – Il SUV potente ed elegante | Volkswagen -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) In attesa del debutto previsto per la fine del 2019 la8 viene anticipata da numerose indiscrezioni e immagini rendering Il prossimo giugno, l’attesissima ottava generazione della Volskwagenentrerà in produzione, mentre il debutto sul mercato è atteso tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Nel frattempo aumentanoe relative speculazione sulla8 che avrà l’arduo compito di bissare il successo globale dell’attuale versione.In rete sono apparso numerosi rendering – tra cui quelli che vi proponiamo – che immortalano il possibile aspetto della8: dal punto di vista estetico la vettura non dovrebbe riservare particolari rivoluzioni, mentre sia gli interni che la parte meccanica e tecnologico subiranno in vero e proprio cambio epocale.La plancia si distinguerà per la presenza di due grandi schermi affiancati tra loro e dedicati ...