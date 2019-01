Notizie del giorno | Leoluca Orlando e Mitt Romney

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sindaci del PD rivolta contro il decreto sicurezza cominciare dal sindaco Leoluca Orlando In quale con una nota inviata all’ufficio anagrafe ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure della Legione Che punta dal vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini riguardo alle norme che negano la possibilità di concedere la residenza a ...

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio evitate di definirmi ribelle il mio Un doveroso atto istituzionale contro un decreto che autorevoli uomini di chiesa hanno definito disumano così Stamani in alcune interviste il sindaco di Palermo Leoluca Orlando spiega le ragioni del suo no al Decreto sicurezza Orlando si è così posto alla testa della rivolta dei sindaci del Biffi contro il ...

GUINZAGLIO ALLA COMPAGNA : VOLEVA LASCIARLO/ Ultime Notizie - choc a Napoli : il racconto horror della donna : GUINZAGLIO ALLA COMPAGNA: VOLEVA LASCIARLO/ Ultime notizie, choc a Napoli: il racconto horror della donna originaria dello Sri Lanka

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sindaci del PD in rivolta contro il decreto sicurezza con Orlando che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza immigrati col permesso di soggiorno pensi a Palermo invece di fare disobbedienza la replica di Salvini che ricorda il decreto è stato approvato dal governo e Parlamento e firmato dal Presidente della ...

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 3 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio sindaci del PD in rivolta contro il decreto sicurezza con Orlando che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza immigrati con permesso di soggiorno pensi a Palermo invece di fare disobbedienza la replica di Salvini che ricorda il decreto è stato approvato dal governo e Parlamento e firmato dal Presidente della ...

Le dieci Notizie più lette del 2018 su ecodelchisone.it : Un 2018 segnato da numerosi fatti di Cronaca emerge anche nella classifica delle dieci notizie più lette sul nostro sito, www.ecodelchisone.it , nel corso dell'anno che si è appena concluso. Per trovare nella nostra top ten la prima ...

Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 3 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio sindaci del PD in rivolta contro il decreto sicurezza con Orlando che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza immigrati con permesso di soggiorno pensi a Palermo invece di fare disobbediente la replica di Salvini che ricorda il decreto è stato approvato dal governo e Parlamento e firmato dal Presidente della ...

Le Notizie del giorno – Incontro tra Cristiano Ronaldo ed il futuro allenatore della Juve : Le notizie del giorno – L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in ...

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno l’apertura del maltempo ondata di freddo intenso e neve caratterizzerà i prossimi giorni dal nord Europa infatti in arrivo 1 induzione di aria gelida di diretta estrazione artica ti dopo aver dilagato sul Centro europa. Era anche sul nostro paese portando neve film sulle coste di Romagna Marche Abruzzo Molise su ...

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno Banca Carige stata fosse l’amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea il CDA dell’Istituto ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri 4 consiglieri dietro richiesta di Carige Consob ha disposto la sospensione dalle negoziazioni dei titoli inizio garantiti dalla banca nelle sedi di negoziazione italiane Cambiamo ...

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Banca Carige Tata posto in amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea il CDA dell’Istituto ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri 4 consiglieri dietro richiesta di Carige Consob ha disposto la sospensione delle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dalla banca nelle sedi di negoziazione italiane Cronaca Vera ...

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura un razzo RPG è stato lanciato questa mattina contro un mezzo blindato Militare italiano e l’aria in cui era incorso un attività addestrativa circa 20 km da Herat nell’ovest dell’Afghanistan nessuno è rimasto ferito sicura difesa i nostri militari stanno bene in sicurezza il ...

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Banca Carige stata posto in amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea il CDA dell’Istituto ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri quattro consiglieri dietro richiesta di Carige Consob ha disposto la sospensione delle negoziazioni dei titoli ammessi o garantiti dalla banca nelle sedi di negoziazione italiane Cronaca Vera ...

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli dallo sconto per l’acquisto dell’auto elettrica allo zero tasse previste per le vecchie cartelle sotto i €1000 dalla A alla Z il fisco promette molte novità per il 2019 con alcune modifiche importanti come la fattura elettronica o le sanatorie previste tra le novità birra taglio a microbirrifici bonus casa ed energia errori formali e ...