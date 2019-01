Non solo sport Il Presidente ' Basta odio e divisioni!' L' anno di Coppi e l' augurio al

Rinnovata EMUI 9 su Huawei Mate 20 e 20 Pro con firmware 171 : migliorano le foto e Non solo : La doppietta HuaweiMate 20 e 20 Pro non smette mai di stupire. EMUI 9 (e naturalmente Android 9 Pie) già in dotazione sui due device si rinnova con un firmware ora in distribuzione: si tratta del pacchetto 171 nuovo di zecca, appena segnalato su Huawei Central e che risulta essere non una comune patch di sicurezza o almeno non solo quella ma introduce miglioramenti di rilievo al tgelefono. Il pacchetto EMUI 9 specifico per i due Huawei Mate ...

Acea - Iren - Hera - A2a e Non solo. Ecco le aziende nel mirino a 5 stelle : Tutti gli effetti della proposta di legge Daga su Acea, Hera, Iren Acqua, A2A ciclo idrico, 2i Rete Gas, Acsm-Agam, Ecotec, Gestione Acqua, Girgenti acque, Hidrogest, Ireti, Italgas acqua, Nuove acque,...

Alitosi - problema nascosto : Non solo cattivo odore. Quale grave malattia potrebbe rivelare : La notizia è che Elisa Isoardi ha l'alito cattivo, e nel giorno del suo compleanno, il 27 dicembre, mentre conduceva in diretta La prova del cuoco su RaiUno, il suo ospite della puntata, Claudio Lippi, le ha regalato caramelle per fronteggiare il suo fiato all' aroma di cipolla, gelando la conduttr

Saldi : Coldiretti - Non solo abiti -70% da pandori a cotechini : Non solo abiti e accessori, anche prodotti tipici delle feste di Natale offerti con sconti fino al 70%, dai cotechini ai pandori, dai panettoni ai torroni fino alla frutta secca. E' quanto afferma la ...

Manovra 2019 - Non solo ecotassa - rincari e bollo auto : ecco cos’altro gli automobilisti devono assolutamente sapere : Approvata definitivamente la legge di Bilancio per il 2019. ecco in pochi punti tutto quello che c’è da sapere per gli automobilisti. – Ecobonus: come avevamo già scritto si tratta di incentivi all’acquisto di autovetture con emissioni di CO2 sotto i 70 g/km e con prezzo di listino non superiore ai 50 mila euro (iva esclusa), praticamente auto elettriche e alcune ibride. In caso di rottamazione il bonus arriva fino a 6000 euro. ...

CASA IN FIAMME SI SALVA SOLO LA BIBBIA/ 'Segno' di Dio in Texas : "la Sua Parola Non si può distruggere" : Si SALVA SOLO una BIBBIA: CASA andata distrutta da un incendio, è successo in Texas. Il prodogioso evento ecco cosa è accaduto

Non solo il caffè - anche il biglietto a teatro può essere sospeso : Dal 5 gennaio, in programmazione all'Arena del Sole, ci sono gli spettacoli più diversi: c'è ad esempio Binnu Blues , la storia del boss mafioso Bernardo Provenzano, raccontata e cantata a ritmo di ...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey Non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Non sono venuto solo per vendere” : Calciomercato Roma Monchi – “I tifosi della Roma hanno tutti ragione, ma il tifoso ha sempre ragione, solo che quelli della Roma di più, perché è vero che quando uno tifa una squadra come la Roma bisogna vincere qualcosa. È normale, gli ultimi ai quali si può dare una colpa sono i tifosi della Roma […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi: “Non sono venuto solo per vendere” proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Inter - Non solo Gabigol : il Flamengo vuole anche Miranda : Secondo quanto riferisce la versione online de ' La Gazzetta dello Sport ', ' il brasiliano ha fatto capire di voler andar via per giocare con continuità. Magari per mettersi alla prova per l'ultima ...

Rivoluzione Movimento 5 Stelle - espulso il senatore Gregorio De Falco - ma Non è il solo : Arriva l’espulsione di alcuni senatori 5 Stelle, parliamo del senatore Gregorio De Falco, Saverio De Bonis e gli eurodeputati; Marco Valli e Giulia Moi Il collegio dei Probiviri del M5s ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi, per “reiterate violazioni” dello Statuto e del Codice Etico. Lo comunica il blog delle Stelle in un post. Per il senatore Lello Ciampolillo ...

Calciomercato Milan - Non solo Gabbiadini : ecco il centrocampista per Gattuso : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla vittoria contro la Spal, tre punti che hanno riportato fiducia in casa rossonera dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, sfumato Muriel che ha firmato con la Fiorentina, molto probabilmente il nuovo attaccante sarà Manolo Gabbiadini. Notizia importante anche per il centrocampo, ...

Non solo Cristiano Ronaldo e Georgina a Dubai per capodanno - CR7 porta in vacanza tutta la sua famiglia [GALLERY] : Cristiano Ronaldo a Dubai per capodanno: dopo le foto in coppia con la fidanzata Georgina Rodriguez, spunta anche lo scatto di famiglia capodanno in famiglia per Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus, approfittando della pausa del campionato e dei festeggiamenti per l’inizio del 2019, ha portato la sua intera famiglia a Dubai. Nella lussuosa meta degli Emirati Arabi, CR7 e Georgina Rodriguez erano apparsi nei giorni scorsi ...

Papa all'Angelus : 'Non lasciamo la politica solo ai governanti' : Francesco esorta i fedeli presenti a Piazza San Pietro. 'Tutti siamo responsabili della vita della città, del bene comune. 'Anche la politica, -ha detto- è buona nella misura in cui ognuno fa la sua ...