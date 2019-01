Nel cimitero di Bivona seppelliti senza nome alcuni migranti morti nel Mediterraneo

Fourni - Nell'isola dei pirati il più grande cimitero dell'Egeo di relitti dell'epoca greca - romana e bizantina : Genova - Durante la dominazione ottomana le isole dell'arcipelago di Fourni , tra Ikaria e Samo , nell'Egeo Orientale, si sono guadagnate il nome di isole dei pirati , Kourseon, . In passato, in ...

Papaveri rossi ad Ortona per il Remembrance Day - Nel cimitero militare canadese : La commemorazione coincide con i cento anni dalla fine della Prima Guerra mondiale Ortona (Chieti) – Il Cimitero di Guerra

Bagheria - tangenti al cimitero per un loculo e salme gettate Nelle fosse : 10 arresti : Dieci persone sono state arrestate nel corso dell’operazione “Caronte”. Le indagini che hanno avuto inizio nel maggio 2017 hanno consentito di appurare l’esistenza di un’associazione per delinquere attiva nel cimitero comunale di Bagheria, alle porte di Palermo. Il gruppo avrebbe controllato l’andamento delle estumulazioni e tumulazioni.Continua a leggere

Il cimitero degli orrori a Bagheria - salme gettate Nelle fosse : Intascavano tangenti per spostare le salme e creare spazio per nuove tumulazioni. Al cimitero di Bagheria, alle porte di Palermo, i carabinieri hanno scoperto il racket legato alle tumulazioni. Un anno di indagini per svelare una fitta rete di interessi e un'associazione a delinquere finalizzata alla frode. L'operazione denominata "Caronte", e portata avanti dal Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, ha permesso di scoprire ripetuti ...

Cade in bici Nel cimitero e muore congelata dopo ore di agonia : Sconcerto in Gran Bretagna per le circostanze che hanno portato alla morte di una donna di 53 anni a Hull

Donna cade dalla bicicletta in un cimitero e muore congelata Nella notte : Il corpo senza vita di una Donna di 53 anni, Jacqueline Parsons, è stato scoperto da un uomo che passeggiava con il cane a Hull, nel nord della Gran Bretagna. L'autopsia ha rivelato che è morta per ...

Palermo - il maltempo non risparmia il cimitero. L’acqua copre le tombe Nel giorno di Ognissanti : Il maltempo sta causando diversi disagi nella penisola italiana. In queste immagini viene mostrata il cimitero di Rotoli, a Palermo, parzialmente allagato con tombini e caditoie otturati. La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale L’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro ...

Savona - incendio Nel porto : il parcheggio diventa un cimitero di auto. Più di 1000 veicoli (tra cui molte Maserati) distrutte : Sono più di mille le automobili, in gran parte Maserati, coinvolte dall’incendio divampato la scorsa notte nel terminal auto al porto di Savona a causa del maltempo. A dirlo, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti, e il presidente dell’Autorità portuale di sistema del Mar Ligure, Paolo Emilio Signorini. “I veicoli sono irrimediabilmente persi”. A causare l’incidente, con buone probabilità, un ...

Ossa frantumate con la pala - ceneri umane gettate Nell’immondizia. L’orrore al cimitero di Biella : Cremazioni sommarie, ceneri mischiate, feretri bruciati insieme con resti di altri defunti consegnati alle famiglie: è una quadro sconcertante quello che emerge dall'inchiesta della procura sullo scandalo al forno crematorio di Biella.Continua a leggere

RESTI UMANI NelL'IMMONDIZIA : SCANDALO AL CIMITERO DI BIELLA/ Ultime notizie : decine di funerali bloccati : BIELLA, RESTI UMANI nelle scatole: SCANDALO al CIMITERO. Dopo blitz due arRESTI, sequestrato forno crematorio e bloccata l'attività dell'impianto. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:38:00 GMT)