NBA – James Harden | furbizia ed efficacia per tirare su i Rockets | 43 punti con soli 8

NBA – LeBron James finalmente lo ammette : “sono il GOAT - ma solo dopo il 2016 e vi spiego perchè” : LeBron James ha parlato apertamente della questione GOAT, spiegando di essersi sentito il migliore della storia dopo la vittoria contro gli Warriors nelle Finals 2016 Chi è il GOAT del basket NBA? Una domanda già sentita, a dirla tutta anche fin troppe volte, alla quale forse non avremo mai una risposta universalmente corretta. Soprattutto quando a giudicare sono i tifosi, sempre più propensi per il LeBron James o il Michael Jordan di ...

NBA : Lakers vincono senza LeBron James - Doncic trascina Dallas : Sei le partite disputate nella notte NBA, senza giocatori italiani impegnati. Protagonista assoluto lo straordinario rookie dei Dallas Mavericks Luka Doncic . Lo sloveno trascina i texani al successo ...

NBA - il meglio del 2018 per immagini : dal titolo di Golden State a LeBron James ai Lakers : Il 2018 è stato un anno pieno di eventi in NBA, dal terzo titolo in quattro stagioni dei Golden State Warriors al successivo passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers. In mezzo il clamoroso ...

Basket - NBA : prima gioia Lakers senza James - Toronto riparte di slancio : ... e contro i Golden State Warriors delle 73 vittorie nella regular season e definita da LeBron 'la migliore squadra mai assemblata', si sia sentito in cima al mondo: 'L'impresa del 2016 è irripetibile,...

NBA - LeBron James : 'Grazie al titolo 2016 con i Cavs sono diventato il migliore di sempre' : ... ero super eccitato all'idea di ridare alla mia Cleveland un titolo dopo i 52 anni di digiuno… La prima ondata di emozioni che mi ha travolto è arrivata quando tutto il mondo mi ha visto piangere ...

NBA - Los Angeles Lakers : buon compleanno LeBron James - MVP anche a 34 anni : Il tutto con il rischio di ricascare , come spesso gli è accaduto in passato, nello stesso errore commesso a Cleveland: creare un mondo che ruota solo ed esclusivamente attorno a LeBron e che perde ...

NBA - risultati della notte : altri 41 per James Harden - Denver rimane prima a Ovest - Walker 47 punti ma perde : New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-108 Era solo questione di tempo prima che l'incredibile momento di forma di James Harden iniziasse a scrivere qualche pagina dei libri di storia e accostarsi ...

NBA - il dicembre da MVP di James Harden : 'Il premio tornerà qui' : Se pensavate che James Harden fosse appagato dopo la scorsa stagione, o che non fosse più in grado di migliorarsi dopo un'annata da MVP, forse dovete ricredervi. Il numero 13 degli Houston Rockets sta ...

NBA – Luka Doncic come LeBron James - numeri da record! Lo sloveno arrossisce : “che onore - è il mio idolo!” : Luka Doncic mette insieme cifre che solo LeBron James ha toccato prima dei 20 anni: il paragone fra i due fa arrossire la giovane stella dei Mavericks Luka Doncic come LeBron James. Va bene, lo sloveno è straordinario, ma forse un paragone del genere può sembrare fin troppo grande. Del resto sono due giocatori completamente diversi, li accomuna solo il fatto di avere un talento fuori dal comune, già mostrato in giovane età. I 21 punti, 10 ...

NBA : senza LeBron James - ko i Lakers. Warriors battuti all'overtime : NEW YORK, Stati Uniti, - Sconfitta al fotofinish per i Los Angeles Lakers nella notte italiana della regular-season dell' Nba . senza la sua stella LeBron James , assente per infortunio, i ...

NBA - infortunio LeBron James - Lakers in allerta : l'assenza potrebbe essere più lunga del previsto : "Questa è la prima volta che chiudiamo un testa a testa combattuto nel finale, senza che lui fosse sul parquet. Se LeBron avesse giocato questa gara, probabilmente la conclusione sarebbe stata diversa"...

NBA : James Harden continua a dominare - 45 punti - - Houston batte anche Boston : Houston Rockets-Boston Celtics 127-113 Gli Houston Rockets sono tornati a essere quelli della passata stagione, o quasi, perché James Harden ha ricominciato a giocare da MVP. Il Barba chiude con 45 ...

NBA - infortunio LeBron James : ecco l’esito della risonanza magnetica : Nba, infortunio LeBron James: fortunatamente per i Lakers non si tratta di nulla di grave per il King di Los Angeles Nba, infortunio LeBron James, l’esito della risonanza magnetica è stato negativo, una buona notizia per i Los Angeles Lakers. “Ho schivato un proiettile, ringrazio l’uomo del piano di sopra. Torno presto”, ha twittato LeBron, tranquillizzando i propri tifosi dopo la paura a seguito dell’infortunio occorsogli ...