Nba | George e Westbrook affossano i Lakers senza LeBron | super Embiid stende i Suns

Nba - Paul George : prima i fischi di L.A. - poi i canestri decisivi. I Thunder battono i Lakers : Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 100-107 Era il giocatore più atteso, è stato di gran lunga quello più fischiato e alla fine è risultato come il più decisivo. Paul George chiude con 37 punti e ...

Nba - Paul George porta OKC al primo posto e si iscrive alla corsa per il premio di MVP : La partita sul campo degli Utah Jazz era ben segnata sul calendario di Paul George: "Lo dovevo a me stesso e a questa squadra. Non mi è piaciuto il modo in cui ho finito in questa arena l'ultima volta ...

Nba – Paul George in fiducia : “è la mia miglior stagione in carriera. Ecco cosa mi ha permesso di migliorare” : Paul George in piena fiducia in questo inizio di stagione: la stella dei Thunder evidenzia come alcuni cambiamenti tattici gli abbiano permesso di migliorare il suo gioco Con 18 vittorie e 10 sconfitte, gli Oklahoma City Thunder sono la terza forza ad Ovest, a -1 dai Nuggets e a -2 dagli Warriors, ma con due partite in meno ancora da giocare. Il merito di questa grande partenza è sicuramente di Paul George che sta viaggiando a 24.3 punti, ...

Mercato Nba - scambio a tre Cleveland-Milwaukee-Washington : Dellavedova torna ai Cavs - George Hill ai Bucks : Tutte le strade del Mercato sembrano passare dai Cleveland Cavaliers. Dopo aver mandato Kyle Korver agli Utah Jazz solamente pochi giorni fa, i campioni in carica della Eastern Conference nella notte ...

Nba – Paul George - 47 punti per guidare la rimonta di OKC sui Nets : la curiosità sull’ultimo tiro è… incredibile : Paul George firma 47 punti nel successo dei Thunder sui Nets e firma la rimonta con un canestro di storica importanza nella sua carriera La star della notte NBA appena conclusa è senza dubbio Paul George. Il talento di OKC ha firmato 47 punti e 15 rimbalzi nel successo sui Nets che permette ai Thunder di essere la seconda forza dell’Ovest dietro i sorprendenti Nuggets. Paul George ha segnato ben 25 punti solo nell’ultimo ...

Nba - risultati : Curry imprendibile - 42 punti. George 47 - Okc rimonta epica : Stephen Curry e Paul George sono gli assoluti protagonisti sul palcoscenico della notte Nba. I 42 punti , con 9/14 da 3, , 9 rimbalzi e 7 assist di Steph mandano al tappeto i malcapitati Cavaliers e ...

Bernardeschi - le nuove scarpe come una consolle. Nella Nba un precedente con Paul George. FOTO : Bernardeschi, attaccante della Juve, tra testimonial che Nike utilizzerà per sponsorizzare le nuove scarpe EA SPORTS X PhantomVSN, realizzate in collaborazione con EA Sports, noto brand di videogiochi ...