Napoli | ruba un iPad in ristorante di Via Toledo | incastrato dalle telecamere

Napoli - rubano bancomat a Capodanno : ladri approfittano dei rumori dei fuochi d'artificio : Mentre tutti erano intenti a festeggiare il nuovo anno in arrivo, nella città di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Giugliano in Campania, si è già potuto registrare il primo grave episodio, nel dettaglio si tratta del primo furto dell'anno, una rapina senza ombra di dubbio andata a segno in tempi record. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, infatti, per concludere con successo la prima rapina dell'anno i banditi hanno ...

Napoli - furto con scasso al Policlinico : rubati 50 mila euro dei ticket : furto con scasso, in direzione generale, presso il Servizio economico finanziario dell'azienda ospedaliera Federico II, il Policlinico di via Pansini, Nella notte i ladri sono entrati in azione ...

Napoli - ecco dov'erano i pezzi delle auto rubate : scoperto il capannone della ricettazione : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno scoperto che in un capannone su via Pisciarelli da tempo vi era un sito per lo stoccaggio di parti di ricambio per auto di illecita provenienza e che l'...

Napoli, baby gang ruba albero di Natale: il video/ Ultime notizie - ritrovato 'Rubacchio': ma scoperta polemica - Napoli, rubato albero di Natale in Galleria Umberto: è durato solo tre giorni. Furto record, come da 'tradizione'.

Napoli - tagliano l’albero di Natale e lo portano via col motorino : l’abete rubato dalla Galleria anche quest’anno : Per molti napoletani ormai è “Rubacchio“: l’albero di Natale in Galleria Umberto per l’ennesima volta, dopo i precedenti degli anni scorsi, è stato rubato durante la notte. anche stanotte sconosciuti lo hanno tagliato di netto, lasciando il vaso con un moncone di legno. L’immagine non ha lasciato indifferenti i passanti in Galleria Umberto che si sono detti avviliti per questa mancanza di senso civico. l’albero, per ...

