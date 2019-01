Napoli | nuovo caso di meningite | muore il giovane Enzo

Napoli - formica sul viso di un paziente : nuovo caso all'ospedale San Giovanni Bosco : nuovo caso a Napoli, sempre all'ospedale "San Giovanni Bosco", finito già al centro della cronaca nel novembre 2018, quando un esercito di formiche cosparse il volto di una paziente dello Sri Lanka, che è morta pochi giorni fa. Sulla stessa, ora è stata disposta l'autopsia, che chiarirà le cause del decesso. Questa volta ad aver trovato una formica sul volto di un paziente sono stati i familiari di un 78enne, ricoverato in rianimazione nel ...

Formica sul volto di un paziente in rianimazione - nuovo caso a Napoli - : E' accaduto all'ospedale San Giovanni Bosco, sono intervenuti i Nas. Il nosocomio è lo stesso in cui una degente si ritrovò circondata da insetti nello scorso novembre. La donna è poi morta il 29 ...

Formica sul volto di un paziente in rianimazione - nuovo caso a Napoli : Formica sul volto di un paziente in rianimazione, nuovo caso a Napoli E' accaduto all’ospedale San Giovanni Bosco, sono intervenuti i Nas. Il nosocomio è lo stesso in cui una degente si ritrovò circondata da insetti nello scorso novembre. La donna è poi morta il 29 dicembre e sul suo corpo è stata disposta ...

Scontri ultrà - auto sequestrata a Napoli Controlli su altre 2 vetture. Il nuovo video : L’auto, un’Audi station wagon, era presente il 26 dicembre in via Novara, dove sono avvenuti gli Scontri tra gli ultrà. Sentiti in questura i due ultrà che hanno soccorso Belardinelli

Scontri ultrà - sequestrata auto a Napoli Controlli su altre 2 vetture Il nuovo video : L’auto, pare una station wagon, era presente il 26 dicembre in via Novara, dove sono avvenuti gli Scontri tra gli ultrà

Nuovo caso di meningite a Napoli : chirurgo 40enne in fin di vita : Un chirurgo di 40 anni, impiegato in una struttura sanitaria accreditata della provincia di Napoli, è in fin di vita, ricoverato dalla notte di Capodanno nella rianimazione del Cotugno a causa di una ...

Napoli - fari accesi sul "nuovo Riquelme" : si chiama Almendra e ha 19 anni... : In Argentina lo definiscono il nuovo Riquelme, un po' perché sta crescendo nel Boca Juniors come il più famoso centrocampista che lo ha preceduto, un po' perché anche sotto l'aspetto fisico gli ...

Casalnuovo di Napoli celebra “L’Infinito” di Leopardi : Casalnuovo di Napoli, 2 gennaio 2019 – La Città di Casalnuovo di Napoli si prepara a celebrare il bicentenario dalla stesura di uno dei più celebri componimenti della storia della poesia firmato da Giacomo Leopardi:l, “L’Infinito”. Il più importante tra i Canti di Giacomo Leopardi fu scritto, infatti, nel 1819 a Recanati e nel 2019 compie [...]

Live Napoli-Bologna 3-2 Mertens - che gol : nuovo vantaggio : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

Napoli - da oggi un nuovo corso : col Bologna alle 18 tante novità : tante novità nell'ultimo Napoli dell'anno impegnato al San Paolo contro il Bologna: Ancelotti dovrà modificare l'assetto per le assenze pesanti di Koulibaly e Insigne , squalificati per due giornate, ...

Sono sempre andato a San Siro con la sciarpa del Napoli. L’altra sera è successo qualcosa di nuovo : Via Novara è la mia zona A via Novara ci passo quasi ogni giorno, è di strada per la scuola di mio figlio. A via fratelli Zoia c’è un piccolo teatro, fanno anche spettacoli per bambini, certe domeniche mattina. All’incrocio tra le due inizia il parco di Trenno: il più grande non recintato d’Europa, mi dicono. Non ho mai controllato. Di certo, recinzioni non ce ne Sono ed è tenuto ben pulito. Ci vado a fare jogging ogni tanto (ma solo nei mesi ...

Inter-Napoli - spunta un nuovo video degli scontri : “È una guerra”. Le immagini da un’abitazione : spunta un nuovo video degli scontri che hanno segnato la vigilia della partita tra Inter e Napoli, a Milano. Le immagini delle violenze tra le due tifoserie sono state riprese da un residente di via Novara. L'articolo Inter-Napoli, spunta un nuovo video degli scontri: “È una guerra”. Le immagini da un’abitazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter-Napoli - nuovo video degli incidenti fuori da San Siro : Spunta un nuovo video riguardante i vergognosi incidenti avvenuti fuori da San Siro prima del match Inter-Napoli del 26 dicembre. Un agguato in piena regola di alcuni ultrà nerazzurri contro i tifosi ...

Koulibaly è il simbolo del nuovo Napoli - meriterebbe la 10 : “In qualsiasi piazza che constaterete essere in pace, c’è qualcuno che ha la conoscenza di una verità che non ha detto” È un fuoriclasse Un proverbio che viene da lontano, dalle terre africane, dalle sponde del Senegal. Costretto a nascere altrove, fiero di tornare a difendere la terra che gli scorre dentro. Possessore di una verità che solo lui conosce e da fenomeno ce la racconta passo dopo passo, a briciole, a molliche, a ...