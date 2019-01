Napoli | medico morto per meningite | il drammatico appello per il vaccino

Concorso psicologo in Abruzzo - tecnico biomedico - infermieri e fisioterapista a Napoli : In questo articolo torneremo a segnalare di nuovi concorsi pubblici e selezioni in campo sanitario, per la professione di psicologo, tecnico di laboratorio, infermiere e fisioterapista. I bandi, con scadenza fissata fino al 10 dicembre, verranno espletati presso l'ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, per il ruolo di psicologo e presso l'Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori 'Giovanni Pascale' di Napoli, per la professione tecnico biomedico, ...

Trattamento dell’ernia del disco con la tecnica della radiofrequenza pulsata : il giovane medico romano Alessandro Napoli conquista il 104° meeting della RSNA : All’importante meeting medico-scientifico internazionale che si tiene dal 25 al 30 novembre nella capitale dell’Illinois, l’Italia ne esce protagonista grazie alle ricerche del Dottor Alessandro Napoli, esperto del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche dell’Università Sapienza di Roma. Per il secondo anno consecutivo, la ricerca del giovane medico è stata inserita nella lista delle scoperte più interessanti a ...

Napoli - licenziato medico obiettore che non ha prestato assistenza dopo un aborto terapeutico : È stato licenziato in tronco, senza preavviso, per omissione di assistenza, dalla Asl per cui lavorava. Un ginecologo obiettore si è rifiutato di prestare soccorso a una donna che, alla diciottesima settimana di gravidanza, aveva appena espulso il feto, privo di battito cardiaco. I fatti, riferiti da Repubblica, sono accaduti a San Giugliano, nell’hinterland di Napoli, e risalgono alla notte tra il 30 giugno e il primo luglio. Una donna, alle ...

Napoli - LA REGINA DEL SILICONE È TORNATA/ Casa adibita a studio medico : il caso di Maria Nazionale - IlSussidiario.net : REGINA del SILICONE NAPOLI, la donna è TORNATA. Ultime notize, finto chirurgo opera di nuovo nonostante la condanna a 2 anni di carcere