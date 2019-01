Napoli | la fidanzata vuole lasciarlo | lui la lega al guinzaglio e la brutalizza

Napoli - Fabian Ruiz : “Vesto la maglia azzurra grazie alla fidanzata di Ancelotti jr” : Fabian Ruiz, giocatore del Napoli e della Nazionale spagnola under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Ondacero. Il centrocampista ha inizialmente parlato del suo periodo di adattamento al Napoli: “All’inizio ho avuto difficoltà ad inserirmi per via di un infortunio che mi ha tenuto fuori tre settimane. Ora il peggio è passato e le […] L'articolo Napoli, Fabian Ruiz: “Vesto la maglia azzurra grazie alla ...