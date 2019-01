Napoli | formica sul viso di un paziente | nuovo caso all' ospedale San Giovanni Bosco

Blastingnews

: Formica sul volto di un paziente in rianimazione, nuovo caso a Napoli - SkyTG24 : Formica sul volto di un paziente in rianimazione, nuovo caso a Napoli - NotizieIN : 19:54 | Formica su paziente a Napoli, direttore Asl: inverosimile e sospetto - MediasetTgcom24 : Formica su paziente a Napoli, direttore Asl: inverosimile e sospetto #napoli -

(Di giovedì 3 gennaio 2019), sempre all'"San", finito già al centro della cronaca nel novembre 2018, quando un esercito di formiche cosparse il volto di unadello Sri Lanka, che è morta pochi giorni fa. Sulla stessa, ora è stata disposta l'autopsia, che chiarirà le cause del decesso. Questa volta ad aver trovato unasul volto di unsono stati i familiari di un 78enne, ricoverato in rianimazione nel nosocomio partenopeo. Immediatamente i familiari dell'anziano si sono rivolti ai Carabinieri, che hanno inviato una squadra di militari del Nas.Il consigliere Borrelli: 'Formiche in un lavandino' Alla diffusione di questa ennesima, brutta notizia, che sicuramente non fa piacere, è intervenuta subito la politica locale, in particolare il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Lo stesso denuncia una situazione paradossale all'interno ...