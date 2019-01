Napoli | chirurgo muore di meningite | i familiari donano organi | il cuore salverà un bimbo

Blastingnews

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Un medicodi 40 anni di età è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio presso l'istituto ospedaliero 'Domenico Cotugno' di. Si tratta del dottore Vincenzo Di Stazio che ha perso la vita a causa dida pneumococco. Il paziente era arrivato presso l'azienda ospedaliera partenopea in condizioni molto critiche, estremamente disperate. Per Di Stazio non c'è stato nulla da fare e i suoi colleghi medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ilche lavorava in una clinica privata a Mugnano di, era stato ricoverato la sera di Capodanno a causa di una febbre molto alta, prima presso l'ospedale del mare del quartiere Ponticelli e, poi, presso l'istituto ospedaliero specializzato in malattie infettive, dove è morto.Lada pneumococco A riportare la notizia è l'agenzia di stampa Adnkronos Salute, così come ...