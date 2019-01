Moglie mette all’asta “marito usato” su eBay per 18 euro

caffeinamagazine

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Sul web, ormai, si può compare e vendere di tutto. In questi anni di casi bizzarri ne abbiamo letti tantissimi: dalle mutandine usate, alle ciocche di capelli, passando per i vietatissimi ciottoli e sabbia del mare. Così non ci si stupisce quasi più se ci si imbatte in un annuncio che di vendita di un”. Proprio così. Il fatto è successo ad Amburgo, in Germania, dove una donna quarantenne, stanca del marito, ha deciso in maniera scherzosa di sbarazzarsi del fardello del coniuge.Il prezzo? Decisamente abbordabile. La donna ha deciso di vendere il marito alla modica cifra di diciotto. La notizia è stata riportata da Berlino Magazine, una pubblicazione in lingua italiana online di cultura e attualità che si propone come ponte culturale tra la Germania e l’Italia. La donna ha dichiarato alla Berliner Morgenpost di aver ricevuto varie risposte e un riscontro molto ...