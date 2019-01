Mitsubishi – Il debutto della nuova versione Space Star Funky

sportfair

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Giovanile e tecnologica:diventaSpirito giovane, indole adatta anche ai neopatentati, versatilità e spunto da perfetta citycar. In casadebutta la, disponibile anche con motore GPL.Per questarelease diMotors s’ispira al mondomusica, rifinendo allestimenti già completi in fatto di connettività, guida agile e tecnologia a bordo. Ingredienti ormai indispensabili per una city car a cui si aggiungono ulteriori personalizzazioni che strizzano sempre di più l’occhio al pubblico giovane.Il tutto senza rinunciare a sicurezza, design, innovazione e bassi consumi. Caratteristiche che ne hanno fatto un modello di successo negli ultimi anni, anche in Italia.Un’anima giovane e decisamente tecnologica quella di, particolarmente attenta allo spirito “social” grazie al ...