Milano | associazione denuncia | “Attivista trans ammanettata e portata in Perù Espulsione

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Sarebbe stata convocata in Questura, bloccata nella notte e, una volta, fatta salire su un volo diretto in. È la vicenda di Alessia P.M.,gender sudamericana,ta dall’Nessuna persona è illegale: “Alessia aveva un ricorso già depositato contro il diniego di permesso di soggiorno e il foglio di via che aveva ricevuto. Sicura delle proprie ragioni si è presentata in commissariato, ma subito è stata trasferita in Questura. Ha fatto appena in tempo ad avvertirci con una brevissima telefonata, poi un lungo silenzio: sequestrato il cellulare, impediti i contatti con l’esterno. Poi, alle sette del mattino del 28 dicembre, dopo una notte trascorsa lì senza spiegazioni, le è stato detto che sarebbe stata condotta davanti a un giudice poche ore dopo per l’esecuzione del rimpatrio. Non le è stato concesso di contattare ...