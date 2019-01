Migranti | scontro tra Salvini e sindaci | ma per Di Maio è solo campagna elettorale

SEA WATCH - SCONTRO DE MAGISTRIS-SALVINI/ Migranti - 'porto Napoli aperto' : Martina - 'governo intervenga' : Migranti , il sindaco di Napoli de Magistris apre porto di Napoli alla Sea WATCH : 'pronti ad accoglierli, Stato sbaglia'. Replica Salvini, 'no clandestini'

Migranti - scontro de Magistris-Salvini sulla Sea Watch : "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il ...

I Migranti al largo di Malta e lo scontro sindaci-Salvini sul decreto sicurezza : Partite dall'unico tema di rilievo, la sorte dei 49 sulle due navi di soccorso cui viene negato lo sbarco in Italia. C'è stata una mobilitazione da altri paesi europei. Le condizioni del mare sono notevolmente peggiorate, così come le condizioni delle persone che si trovano a bordo. Alla fine, secon

Malta - Migranti sul peschereccio trasferiti in Spagna/ La Valletta 'vince' lo scontro con Madrid - IlSussidiario.net : Malta accoglie 11 migranti salvati da peschereccio Nuestra Madre Loreto ma li rispedisce in Spagna : l'annuncio del Ministro Farrugia

Milano - scontro sui Migranti . L'attacco di Majorino : «Rimpatri bloccati». Salvini : «Falso» : Pierfrancesco Majorino attacca: «Con Salvini i migranti che vogliono tornare nei loro Paesi d'origine non possono più farlo. Siamo al 'casino dell'Interno'». Matteo Salvini ribatte: «Attacco gratuito. ...

Leghista anti-Migranti eletta presidente della Commissione diritti umani. È scontro : Nel marzo 2016, Pucciarelli si presentò in burqa sui banchi dell'assemblea del consiglio regionale ligure per «dare voce a tutte le donne invisibili costrette a indossarlo in Italia e nel mondo». Le ...