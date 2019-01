Migranti | Salvini a ' sindaci sinistra' | Porti italiani sono chiusi

Migranti - Salvini : porti italiani chiusi : 11.04 "I porti italiani sono chiusi, abbiamo accolto già troppi finti profughi, abbiamo arricchito già troppi scafisti. I sindaci di sinistra pensino ai loro cittadini in difficoltà, non ai clandestini". Così il ministro dell'Interno Salvini. Poco fa il sindaco di Napoli De Magistris si è detto disponibile ad aprire il porto di Napoli alla nave Sea Watch.

Migranti - scontro de Magistris-Salvini sulla Sea Watch : "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il ...

Decreto sicurezza - sfida dei sindaci Pd sui Migranti. Salvini : vi denuncio : Mossa dei primi cittadini di sinistra: "Non applichiamo il provvedimento". L'ira del leader della Lega: "È una legge dello Stato, vietato ignorarla"

I governi di sinistra di Grecia e Spagna seguono la linea Salvini sui Migranti : In teoria i due premier non possono certo negare la loro storia politica nelle sue basi, se però in pratica si comportano come Salvini lo fanno perché hanno paura delle reazioni dell'elettorato , ...

I Migranti al largo di Malta e lo scontro sindaci-Salvini sul decreto sicurezza : Partite dall'unico tema di rilievo, la sorte dei 49 sulle due navi di soccorso cui viene negato lo sbarco in Italia. C'è stata una mobilitazione da altri paesi europei. Le condizioni del mare sono notevolmente peggiorate, così come le condizioni delle persone che si trovano a bordo. Alla fine, secon

**Migranti : Orlando contro Salvini - dl Sicurezza puzza di razziale** : Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - "Su alcuni temi, e tra questi il rispetto dei diritti umani, io ho una visione e una cultura diversa da quella del ministro dell'Interno, ma qui siamo di fronte a un problema non solo ideologico ma giuridico. Non si possono togliere diritti a cittadini che sono in regol

Migranti - il sindaco di Palermo "sospende" il decreto Salvini (e molti lo seguono) : Tra Salvini e Orlando si rinnova un duello a distanza sui temi dei Migranti e dell'accoglienza. Ma nella breccia si getta...

Migranti - Orlando sospende il Dl Salvini : 16.31 Prove di disobbedienza contro le norme sull'immigrazione del decreto Sicurezza Il sindaco di Palermo, Orlando, ha dato disposizione ai suoi amministratori di non applicare la norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno. A lui plaude il sindaco sospeso di Riace,Lucano:"Bisogna disobbedire perché è un decreto contro i diritti umani e la dignità". E il sindaco di Napoli,De Magistris,apre ...

Migranti - sindaco Orlando blocca Dl Sicurezza : “È disumano - io e Salvini giochiamo sport diversi” : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha sfidato il ministro degli Interni: "Salvini gioca una partita con delle regole diverse dalle mie. Lui gioca a cricket e io a volley. giochiamo due sport diversi, due partite su due campi diversi. Purtroppo i palermitani e gli italiani tutti subiranno le conseguenze in termini di alimentazione dell'odio razziale".Continua a leggere

Migranti - Salvini : "In Italia si entra solo chiedendo permesso" : "In Italia si entra solo chiedendo permesso e per favore". A dirlo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Bormio, e commentando la drastica diminuzione degli sbarchi, i cui numeri sono ...

Salvini - il bilancio del 2018 : «Sui Migranti abbiamo riconquistato i nostri confini» : «Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e ...