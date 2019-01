Migranti | i sindaci chiedano che si pronunci la Corte Ma non possono certo dire ' me

Migranti - Anci : sindaci chiedono dialogo : 14.20 "Da sindaco e presidente dell' Anci non ho interesse ad alimentare una polemica con il ministro dell'Interno. Non credo sia il caso di polarizzare uno scontro. Faccio solo notare che le nuove norme mettono noi sindaci in una oggettiva difficoltà".Così De Caro sull'applicazione del decreto sicurezza. "I sindaci sono quotidinamente nella trincea dei bisogni", spiega. "Auspico che Salvini ci convochi. Se poi ritiene che il nostro mestiere ...

Migranti - Salvini ai sindaci : "Non mollo" : 14.06 "Se qualche sindaco non è d'accordo si dimetta". Così il vicepremier Salvini, in diretta Facebook, rivolgendosi a Orlando e agli altri sindaci che non intendono applicare il Dl Sicurezza. "Chi aiuta i clandestini odia gli italiani, ne risponderà davanti alla legge e alla storia. Io non mollo. Non si arretra di un millimetro", afferma Salvini. "In Italia si arriva chiedendo permesso", e "lo dico a quei sindaci fenomeni che, per cercare un ...