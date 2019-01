Migranti | de Magistris | ‘Pronto ad aprire il porto di Napoli per la Sea Watch’ Salvini

ilfattoquotidiano

: #Migranti, scontro #deMagistris-#Salvini sulla #SeaWatch - Agenzia_Ansa : #Migranti, scontro #deMagistris-#Salvini sulla #SeaWatch - TerzoTempo54 : RT @51fini: Migranti, De Magistris: pronti ad aprire il porto di Napoli a Sea Watch ?? questo sindaco come pure quello di Palermo e’ autoriz… - infoitsalute : Migranti, De Magistris: pronti ad aprire il porto di Napoli a Sea Watch -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Luigi desulla scia di Leoluca Orlando. E Matteoche risponde a entrambi. Il decreto Sicurezza e l’accoglienza deicontinuano a tenere banco nel dibattito politico, con diversi sindaci che esprimono dubbi e critiche sulla sua applicazione. Dopo che mercoledì il sindaco di Palermo aveva annunciato che non metterà in pratica le nuove norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno, oggi il primo cittadino diapre un nuovo fronte con il titolare del Viminale: “Mi auguro che questa barca si avvicini aldiperché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un’azione di salvataggio e la faremo entrare in. Sarò il primo a guidare le azioni di salvataggio”, ha detto dea Radio Crc parlando della vicenda della Sea Watch, la nave che da giorni è nelle ...