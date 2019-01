Meteo | sull’Italia arriva il grande gelo | Nord sottozero e neve al Centro-Sud

Meteo - sciabolata artica sull’Italia : neve - gelo e temperature in picchiata : Gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo per le previsioni a medio termine mostrano come le temperature stiano per scendere. A partire dal 2 gennaio, l’alta pressione salirà verso il Regno Unito per poi spostarsi verso la Scandinavia, mettendo in moto imponenti masse d’aria di origine polare che raggiungeranno presto l’Italia, provocando un vero e proprio crollo termico, anche di 10°C specie sulle regioni del Centro ...

Previsioni Meteo 3-6 Gennaio 2019 - gelo e neve sull’Italia : -25°C sulle Alpi - -13°C sull’Appennino [MAPPE] : Previsioni Meteo – Instabilità e neve su Centrosud Appennino, su aree adriatiche e sulla Sicilia, fino in pianura o persino sulle coste. Accumuli anche sui 50/70 sulle colline appenniniche, fino a 1 metro sui rilievi abruzzesi Questi i numeri brevemente espressi nei nostri titoli di quella che si annuncia una possente ondata di freddo su tutta l’Italia a partire da mercoledì 2 Gennaio pomeriggio-sera e fino all’Epifania, naturalmente con ...

Previsioni Meteo Gennaio 2019 - l’anno nuovo inizia con una grande ondata di gelo sull’Italia prima dell’Epifania : neve sulle coste del Sud [MAPPE] : 1/16 ...

Meteo - freddo e gelo pronti a marciare sull’Italia. Le previsioni che fanno preoccupare : Stiamo vivendo una situazione piuttosto statica sul nostro Paese, sia dal punto di vista Meteorologico, sia da quello climatico. L’Italia al momento è una sorta di “terra di nessuno” in quanto a Nordovest abbiamo una robusta area di alta pressione, che fa comunque sentire la sua influenza anche sul Bel Paese, mentre ad Est, per la precisione sull’area balcanica, affluisce aria piuttosto fredda che al momento accarezza ...

La ‘tempesta di Natale’. Meteo : tregua finita - maltempo pronto ad abbattersi sull’Italia : Situazione Meteorologica instabile sull’Italia. Il Meteo per Natale non promette niente di buono. Nebbia, pioggia e neve in arrivo. La tregua dalla neve insomma è solo parziale. Durerà fino all’ante vigilia di Natale quando, a fare la parte del leone, saranno formazioni nebbiose al Nord e su vallate e pianure principali del Centro-Sud. Nella giornata di Sabato 22 saranno possibili delle residue precipitazioni al Nordest, specie al mattino, ma ...

Meteo - da venerdì tregua dal maltempo sull’Italia e stop al freddo : Dopo le residue piogge che insisteranno nella giornata di giovedì, da venerdì e per tutto il prossimo weekend le previsioni Meteo indicano tempo generalmente più asciutto anche se con poco sole ma soprattutto più caldo, con una nuova risalita delle temperature che in alcune zone saranno anche superiori alla media stagionale.Continua a leggere

Meteo : arriva la neve sull’Italia anche in pianura. La situazione dalle prossime ore : arriva il maltempo. Saranno giorni caratterizzati da freddo intenso e neve sul nostro paese. Al Nord: nuovo peggioramento da ovest con fenomeni sparsi, nevosi fino a quote molto basse, localmente anche al primo mattino poi in rialzo. Attese nevicate su Torino, Asti, Alessandria, Milano, Pavia, Monza, Lodi, Piacenza e Parma. Al Centro: bel tempo in giornata, verso sera nubi in aumento su Sardegna e Toscana con qualche pioggia, in nottata peggiora ...

Allerta Meteo - forte ondata di maltempo imminente : scatenerà la prima grande nevicata dell’Inverno sull’Italia - Appennino sommerso. MAPPE e DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : 1/18 ...

Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’ : freddo - pioggia e neve sull’Italia. Il Meteo gelido : Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’.Tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Il team del sito www.iLmeteo.it avverte che domani, giorno di Santa Lucia, le precipitazioni interesseranno gran parte del Centro-Sud e il Nordest. La neve cadrà a quote collinari in Emilia, in Veneto e sulla Venezia Giulia, ma sul finire del ...

Meteo - arriva il grande freddo sull’Italia. Neve anche a bassissima quota : Meno due settimane all’inverno astronomico e il freddo inizia a farsi sentire: arriva la Neve. L’alta pressione che ha caratterizzato il mesi di novembre e buona parte dei primi giorni di dicembre su larghe zone d’Italia è infatti destinata a cedere il passo. Un’importante ondata di gelo sta infatti marciando verso il nostro paese dove, nel giro di pochi giorni è attesa quella che è stata ribattezzata ‘Neve di Santa Lucia’. Giovedì 13 Dicembre ...

Previsioni Meteo - veloce ondata di freddo in arrivo sull’Italia : piccolo assaggio d’Inverno - rischio NEVE tra Giovedì e Venerdì anche in pianura : 1/16 ...

Allerta Meteo - Domenica tempestosa sull’Italia per il forte vento : raffiche da uragano in serata. Forti piogge al Sud - niente freddo [MAPPE] : 1/14 ...

Previsioni Meteo - nel Sabato dell’Immacolata veloce sfuriata di maltempo sull’Italia. Domenica migliora - poi freddo : 1/18 ...

Meteo - arriva il gelo sull’Italia. Cosa succederà nel fine settimana : Meteo, continua l’instabilità su tutta la penisola. Dopo le piogge torrenziali, il gelo siberiano, poi l’umidità e un autunno che sembra ancora indeciso sul da farsi, arrivano brutte notizie per gli italiani. Secondo il comunicato del sito IlMeteo.it, a partire dal 10 dicembre l’Italia sarà travolta dal gelo siberiano. Gli abbassamenti importanti della temperatura inizieranno già dal ponte dell’Immacolata. Davvero? Sì. Vediamo nel dettaglio Cosa ...