Mercato invernale al risparmio | si spende l’80% in meno dell’estate

CalcioMercato invernale 2019 : quando inizia e finisce? Date - programma e orari : Il Calciomercato invernale si svolgerà da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio. Le squadre avranno dunque a disposizione 28 giorni per chiudere i propri affari nella finestra di riparazione, ci saranno quattro settimane a disposizione per acquistare o vendere calciatori, per cedere giocatori che hanno deluso nella prima parte di stagione e per acquistare degli uomini che possano rinforzare la formazione in vista della seconda parte ...

CalcioMercato Chelsea - è ufficiale il primo colpo invernale : pioggia di milioni per il Borussia Dortmund : Il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno americano che rimarrà però in prestito al Borussia Dortmund fino a giugno Il Borussia Dortmund “ha trovato l’accordo con il club della Premier League inglese l’FC Chelsea sul trasferimento del centrocampista offensivo del Dortmund Christian Pulisic con effetto immediato. Gli inglesi a loro volta prestano il giocatore fino alla fine della stagione in ...

CalcioMercato - Muriel alla Fiorentina il primo colpo invernale : Il mercato invernale prenderà il via ufficialemente solo domani ma le trattative sono già entrate nel vivo. Ieri la Fiorentina ha ufficializzato il primo colpo del 2019: a Firenze...

LIVE CalcioMercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Muriel è della Fiorentina - Fabregas vicinissimo al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

CalcioMercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Muriel è un nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

CalcioMercato - tutte le date della sessione invernale : Anno nuovo, tempo di mercato. Si apre ufficialmente oggi la sessione invernale dei trasferimenti, con la squadre che potranno iniziare la caccia ai rinforzi mancanti per inseguire i rispettivi ...

CalcioMercato invernale 2019 - le date di inizio e fine. Il programma completo : Molti lo chiamano il mondo dei sogni e altri il “Paese dei balocchi” ma il Calciomercato in Italia attira sempre l’attenzione degli appassionati del “Pallone” per suggestioni, ipotesi d’acquisto e colpi a sorpresa. Si è deciso di tornare all’antico. In occasione dell’assemblea delle Lega di Serie A di due settimane fa, che ha visto la partecipazione di tutte e 20 le squadre della massima serie, è ...

LIVE CalcioMercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Isco - per ora - non si muove : "Non voglio lasciare il Real... nel Mercato invernale" : Intervistato da 'Deportes Cuatro' alla ripresa degli allenamenti del club campione del mondo, il talento originario di Malaga ha infatti ribadito la sua volontà di continuare a vestire la maglia del ...