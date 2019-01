Mercato auto | il 2018 si chiude con un -3 | 1% di immatricolazioni in Italia

Ripresa Mercato auto - ma -3 - 11% nel 2018 : 21.00 In lieve Ripresa il mercato dell'auto, dopo 3 mesi in calo: a dicembre cresce dell'1,96% rispetto allo stesso mese del 2017 con 124.078 auto nuove immatricolate. Lo comunica il Ministero dei Trasporti. Ma bilancio in rosso nel 2018: 1,9 milioni di auto immatricolate,con un calo del 3,11% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo si registrano 4,4 milioni di trasferimenti di proprietà di auto usate (-3,3%). Fca chiude l'anno con ...

Il Mercato dell'auto in Italia chiude il 2018 in rosso : -3 - 11% - : Non basta il segno positivo ottenuto a dicembre , +1,96%, dopo tre mesi consecutivi di calo. Soffre anche Fca, che registra in un anno un calo delle immatricolazioni di oltre il 10%

Mercato auto - in Italia 2018 a -3 - 11% : E il Centro Studi Promotor è pessimista: "Sul Mercato auto nel 2019 c'è un'ombra cupa, dovuta alla frenata dell'economia Italiana e alla Manovra approvata dal governo". Promotor prevede un saldo ...

Frena il Mercato dell'auto : Il 2018 non è stata una buona annata per il mercato dell'auto: quelle immatricolare sono state 1,9 milioni, con un calo del 3,1% rispetto all'anno precedente. I dati sono diffusi dal Mit. Nello stesso ...

Bologna - apre il primo superMercato autogestito : “Soci? Clienti e cassieri. Qui prodotti esclusi da grande distribuzione” : Non solo soci, ma anche Clienti, cassieri, scaffalisti e magazzinieri. A Bologna ha aperto le porte “Camilla“, il primo supermercato autogestito d’Italia: oltre a essere titolari del negozio versando una quota di 125 euro, i soci (al momento 400) si impegnano a dedicare, una volta al mese, tre ore del proprio tempo per la gestione della struttura, in cambio della possibilità di fare i propri acquisti all’interno. Nato dalla fusione ...

Apricena - tragico scontro tra auto e moto davanti al superMercato : Antonio muore a 27 anni : Il 27enne Antonio Bonfitto è deceduto oggi in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto questa mattina ad Apricena, in provincia di Foggia, davanti al supermercato locale Despar. Al momento le cause dell'incidente non sono ancora note. Antonio stamattina lamentava forti dolori all'addome ma non sembrava essere in pericolo di vita.Continua a leggere

La folle fuga dal parcheggio del superMercato : la coppia circondata sperona e distrugge altre auto : Ci troviamo a Rickmansworth, a circa 40 chilometri da Londra. Una coppia, in un supermercato Tesco, tenta di rubare delle bottiglie di alcol ma viene sorpresa dal personale di sicurezza. I due escono dall’edificio e salgono sull’auto presa a noleggio, una Citroen C3, ma vengono circondati dai clienti e dai dipendenti del supermercato. Nonostante ciò, speronando le altre auto e una persona, ferendola, riescono a scappare. La polizia ...

Bologna - apre il primo superMercato autogestito d'Italia : Il nome è nato dalla fusione tra Campi Aperti, associazione che riunisce produttori biologici e a chilometro zero, con quello di Alchemilla, uno dei gruppi di acquisto solidale più noti a Bologna. «...

Mercato auto - a novembre ancora calo vendite in Europa : -8 - 1%. Ancora positivi gli undici mesi - +0 - 6% - : TORINO - A novembre nell'Unione Europea e nei tre paesi dell'Efta , Svizzera, Islanda e Norvegia, sono state immatricolate 1.158.300 auto con un calo dell'8,1% rispetto allo stesso mese dell'anno ...

Mercato auto - a novembre ancora calo vendite in Europa : -8 - 1%. Ancora positivi gli undici mesi - +0 - 6% - : TORINO - A novembre nell'Unione Europea e nei tre paesi dell'Efta , Svizzera, Islanda e Norvegia, sono state immatricolate 1.158.300 auto con un calo dell'8,1% rispetto allo stesso...

Incidente a Dorzano - urta lo sportello di un'auto nel parcheggio del superMercato : Intervento dei Carabinieri al supermercato U2 di Dorzano. Per cause da appurare, un'auto ha colpito lo sportello di un altro veicolo mentre usciva dal parcheggio del centro commerciale. Il fatto è ...

Auto - ancora in calo il Mercato : a novembre -8 per cento : In secondo luogo il quadro economico della zona euro è in rallentamento in coerenza con la dinamica dell'economia mondiale su cui pesano l'incertezza delle politiche commerciali e l'andamento dei ...

Mercato auto Italia - frenata nel 2018 e nel 2019. Cresce la spesa per i carburanti : Quest’anno il Mercato dell’auto Italiano non toccherà i 2 milioni di unità auspicate: anzi, le immatricolazioni si attesteranno a poco più di 1,9 milioni, in calo di quasi il 3,5%. Una previsione ulteriormente consolidata dai numeri registrati a novembre: nell’undicesimo mese dell’anno sono state immatricolare 147 mila auto, pari al 6,31% rispetto al novembre 2017 (1,76 milioni da gennaio). La ventura battuta ...

Mercato auto - in Italia vendite in calo a novembre del 6 - 3%. Scende anche l'usato : -3 - 6% : TORINO - A novembre sono state immatricolate in Italia 146.991 vetture con una calo del 6,31% sullo stesso mese del 2017. Negli undici mesi sono state vendute 1.785.722 auto, il 3,46% in meno dello...