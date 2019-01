Meno iPhone venduti e tensioni Usa-Cina Apple affonda | Wall Street a picco|Indici

Apple taglia stime ricavi - Meno vendite di iPhone : pesa il rallentamento della crescita in Cina : Apple ha rivisto al ribasso le stime per i ricavi del primo trimestre dell'anno fiscale 2019 a 84 miliardi di dollari, ben al di sotto dei 91 miliardi attesi dagli analisti e degli 89-93 miliardi ...

La batterie degli iPhone durano sempre Meno : Le batterie non tengono il ritmo di schermi e processori. I display diventano sempre più grandi, le prestazioni degli smartphone migliorano, ma la durata di una singola ricarica cala. Una flessione ...

La batterie degli iPhone durano sempre Meno : Le batterie non tengono il ritmo di schermi e processori. I display diventano sempre più grandi, le prestazioni degli smartphone migliorano, ma la durata di una singola ricarica cala. Una flessione che ha colpito gli iPhone nelle ultime due stagioni, ma anche diversi Android, come i Pixel di Google. Lo afferma una serie di test iniziati dal Washington Post e allargati ad altre testate specializzate come CNET, Consumer Reports e Tom's ...