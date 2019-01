Meghan Markle non è una vera amica Organizzò il Sayonara Zara Party

L’anno che verrà di Meghan Markle : 22 Gennaio2018. L'anno indimenticabile della royal family inglese2018. L'anno indimenticabile della royal family inglese23 AprileMaggio 201819 maggio 201819 maggio 20189 giugno 2018Giugno 201816 luglio16 luglio 201816 luglio 201815 ottobre15 ottobre17 ottobre12 Ottobre12 Ottobre12 Ottobre12 ottobre12 Ottobre14 novembre 14 novembre 14 novembre26 novembreIl 2019 è cominciato con molti buoni propositi e un’agenda da capo di Stato per Meghan, ...

Meghan Markle - Harry - per amore - dice addio ad alcol - tè e caffè : Il principe Harry cambia vita per amore della sua Meghan Markle : ora che la coppia, col matrimonio, ha ottenuto il titolo del Ducato di Sussex ed è ora in attesa del loro primo figlio, il ...

Meghan Markle - Harry rinuncia a ciò che ama di più per lei : L’amore è in grado di farci cambiare stile di vita: lo sa bene Harry che, su richiesta della moglie incinta Meghan Markle, ha modificato la sua dieta. E non stiamo parlando di cibo, ma soprattutto dei liquidi che l’ex attrice ha eliminato dalle abitudini alimentari del marito. Infatti pare abbia dovuto dire addio a caffè, alcolici e tè, per sostituirli con della semplice acqua minerale. Questo dimostra la buona influenza di Meghan sulle ...

Meghan Markle ha convinto il principe Harry a non bere più alcol né il tradizionale tè inglese : Meghan Markle è un’accanita salutista, tanto che ha convinto anche il marito Harry a intraprendere una dieta detox. Niente più alcol, caffè e nemmeno una tazza del tradizionale tè inglese per il principe: la duchessa infatti lo ha obbligato ad abbandonare le cattive abitudini per “disintossicarsi”. “Considerando che da quando era adolescente era sempre stato un bevitore piuttosto accanito, è un bel risultato”, ha ...

Royal Family - Natale di ghiaccio : il principe William ignora la cognata Meghan Markle : Nel Regno Unito l'hanno ribattezzata la 'passeggiata della riconciliazione'. Già perché il giorno di Natale William , Harry Kate Middleton , e Meghan Markle sono stati protagonisti di una camminata a ...

Il principe Harry rinuncia all'alcol e alla caffeina per amore di Meghan Markle : Seguendo la sequenza di alcuni frame di un video che ha fatto il giro del mondo, sul Web, William avrebbe, forse, finto di non sentire, preferendo sistemarsi la sciarpa, piuttosto che parlare con ...

Meghan Markle e il royal Baby : tra i nomi del nascituro spunta quello di Diana : Si avvicina sempre più la nascita del primo figlio di Meghan Markle , neo-duchessa di Sussex, e del principe Harry. I due si sono sposati lo scorso maggio in una cerimonia acclamatissima dalla stampa ...

Il principe William ignora Meghan Markle davanti a tutti : Avrebbero passeggiato insieme il giorno di Natale per riconciliarsi. O forse, più probabilmente, per mettere a tacere le voci di una bufera continua tra i giovani della famiglia Windsor.Ma secondo diversi tabloid britannici, la camminata riparatrice dei "Fab Four", ovvero William, Kate Middelton, Harry e Meghan Markle, potrebbe essere stata soltanto un'operazione di facciata. E nemmeno troppo riuscita.--Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ...

Meghan Markle - la Polizia la protegge dalla sorellastra «ossessiva» : Il Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleSi chiama Fixated Threat Assessment Centre ed è una un’unità della Polizia britannica istituita nel 2006 per proteggere i politici, i membri della famiglia reale e altri ...

Meghan Markle e Kate - svelato cosa faranno a Capodanno : cosa faranno Kate Middleton e Meghan Markle a Capodanno? Il momento di celebrare la fine del 2018 si avvicina e le due duchesse si sono già organizzate. Dopo un Natale trascorso con la Royal Family, Kate, da sempre legata alla sua famiglia d’origine, celebrerà il Capodanno insieme ai Middleton. Quest’anno la festività sarà speciale, perché ci saranno per la prima volta il piccolo Louis, ma anche Arthur, il primogenito di Pippa, ...

Meghan Markle sarebbe in attesa di due gemelli - il parto previsto in primavera : Meghan Markle sarebbe in attesa di due gemelli. Sembrano sempre più insistenti le voci che vogliono che la duchessa di Sussex e il duca Harry avranno la sorpresa di due bambini, soprattutto...

Thomas Markle : "Meghan ha regalato marijuana agli invitati alle sue nozze" : Meghan Markle regalava marijuana durante la festa del suo primo matrimonio. Ecco l'ultima rivelazione choc che il padre Thomas Markle ha fatto ai tabloid inglesi, forse non soddisfatto dei piccoli scandali già scatenati negli scorsi mesi.Come molti sapranno, la duchessa di Sussex è stata già stata sposata e, stando a quanto rivelato da Thomas Markle, i festeggiamenti del suo primo matrimonio sarebbero stati piuttosto ...

Meghan Markle - il padre al Sun : “Per il suo primo matrimonio aveva deciso di regalare marijuana agli invitati” : Ci risiamo, il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas continua a far discutere. Le nuove affermazioni sul passato della duchessa di Sussex potrebbero creare non pochi problemi e imbarazzi. Mentre la moglie di Harry è incinta del suo primo figlio, alle prese con numerosi attacchi della stampa, suo padre ha rilasciato una nuova intervista al Sun. In questa occasione è tornato a parlare delle prime nozze di Meghan, avvenute nel 2011 con il ...

Meghan Markle : il suo vero nemico non è Kate - ma William : Il vero nemico di Meghan Markle non è Kate Middleton, ma William. Ne sono convinti i tabloid, ma anche i fan della Royal Family sui social. Da tempo ormai voci di Palazzo parlano di forti attriti fra Meghan e Kate, ma soprattutto fra Harry e William. L’arrivo della star americana a Kensington Palace ha portato un grande scompiglio nella famiglia reale e, se la Middleton era stata in grado di rendere ancora più saldo il legame fra i figli ...