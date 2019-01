Maltempo | Sicilia nella morsa di vento | pioggia e neve

Maltempo Sicilia - nevicata Capodanno 2015 : 80% dei contributi dalla Regione : Innalzato dal 38,26 all’80 per cento il contributo economico alle 30 aziende agricole colpite dall’eccezionale nevicata che nella notte tra il 31 dicembre 2014 e l’1 gennaio 2015 si abbatte’ sui comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. La Regione ha deciso di aumentare il contributo per le spese di reimpianto delle serre agricole danneggiate dalla nevicata. “A distanza di 4 anni esatti si ...

Maltempo - nevica in Sicilia : mezzi spazzaneve e spargisale in azione : A causa dell’ondata di gelo che si sta abbattendo in queste ore anche in Sicilia, l’Anas ha attivato i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. I mezzi spazzaneve sono in azione in provincia di Messina, sulla strada statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 “Di Cesaro'” dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesaro’ e San ...

Meteo - arriva il Maltempo : freddo artico e nevicate anche in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per oggi 2 gennaio, venti forti in tutta Italia e nevicate a quote basse al Centro Sud, anche Sicilia

Maltempo Sicilia - grandinata nel Messinese : riaperta la statale 114 : E’ stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 114 ‘Orientale Sicula’ chiuso stamani alle auto, in entrambe le direzioni, dal km 29,600 al 29,750 nel territorio comunale di Roccalumera (Messina) a causa di una forte grandinata. Il traffico era stato deviato sulla viabilità alternativa. Al momento si registrano, comunque, rallentamenti. L'articolo Maltempo Sicilia, grandinata nel Messinese: riaperta la statale 114 ...

Maltempo Sicilia - grandinata nel Messinese : chiusa la SS114 “Orientale Sicilia” : La strada statale 114 “Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 29,600 al 29,750, nel territorio comunale di Roccalumera, nella Città metropolitana di Messina, a causa di una forte grandinata in atto. Lo rende noto l’Anas, sottolineando che il traffico e’ deviato sulla viabilita’ alternativa, con indicazioni sul posto. Il personale dell’Anas, in collaborazione ...

Maltempo al Sud - bombe d’acqua e grandinate in Sicilia : danni e disagi da Palermo a Messina [FOTO] : 1/14 ...

Maltempo Sicilia : intervento del Genio Civile sul torrente San Marco nell’Agrigentino : Il Genio Civile effettuerà un intervento sul torrente San Marco, nell’Agrigentino: lo rendono noto il sindaco di Sciacca Francesca Valenti e l’assessore Mario Tulone. “Si tratta di un’opera straordinaria e fondamentale di pulizia del torrente, finanziata dalla Regione Siciliana per oltre 200mila euro, il cui progetto e iter amministrativo è stato curato dall’ufficio del Genio Civile di Agrigento. Un intervento di ...

Maltempo Sicilia : forti temporali nel Palermitano - allagamenti e disagi : forti temporali hanno investito nella notte il Palermitano: a causa delle intense precipitazioni si sono registrati disagi in città e in diverse località della provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per strade allagate nella zona orientale di Palermo. Tante le segnalazioni giunte dalla zona dell’Addaura e del cimitero dei Rotoli. Auto sono rimaste bloccate dall’acqua a Ficarazzi, Bagheria e Casteldaccia. L'articolo ...

Maltempo Sicilia : ripristinata la banchina di Ustica : In meno di dieci giorni è stata data piena funzionalità alla banchina Santa Maria nel porto dell’isola di Ustica (Palermo): sono stati ultimati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’approdo che era stato danneggiato dalle mareggiate di novembre. Per scongiurare un grave pregiudizio per i collegamenti con Palermo, l’assessorato regionale delle Infrastrutture si era tempestivamente mobilitato per avviare e concludere ...

Alluvione Sicilia : dalla regione arrivano i risarcimenti per il Maltempo del 10 Ottobre 2015 : E’ stata firmata stamani dall’Assessore Regionale delle Autonomie Locali, On.le Bernadette Grasso, l’autorizzazione al Dirigente Generale dello stesso Assessorato a procedere con proprio decreto alla ripartizione tra i Comuni dei fondi destinati ai risarcimenti agli alluvionati dell’evento del 10 Ottobre 2015. Della somma complessivamente stanziata, che ammonta ad un milione di euro per tutto il territorio della provincia di Messina, a ...

Allerta Meteo - ciclone tra Sardegna e Sicilia : 1 Dicembre di Maltempo al Sud - domani altre piogge nelle zone joniche [MAPPE] : 1/14 ...

Maltempo in Sicilia per oggi 1 dicembre : Maltempo per oggi, 1 dicembre, in Sicilia. Allerta meteo gialle sui settori ionici e in particolare nella parte orientale dell'isola.

Maltempo Sicilia : isolate da giorni le Eolie : Prosegue l'ondata di Maltempo al centro-sud con piogge e vento forte che in queste ore stanno continuando a interessare in particolar modo il Meridione. E l´arcipelago delle Eolie continua ad...

Maltempo Sicilia : forti piogge a Palermo - Eolie isolate da giorni : Notte di Maltempo a Palermo dove i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso ad automobilisti rimasti bloccati a causa degli allagamenti delle sedi stradali causati dalle intense precipitazioni. Si sono registrati interventi in via Ugo La Malfa, via Indipendenza, via Messina Marine e via Brunelleschi. L’aliscafo per Ustica questa mattina è rimasto in porto, mentre gli altri collegamenti marittimi sono ripresi. Nell’arcipelago ...