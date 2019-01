Maltempo | rischio rottura dei contatori | l’Acquedotto Pugliese intensifica le attività

Maltempo - Uecoop : rischio gelo per 51mila senzatetto : Allarme gelo per i quasi 51mila senzatetto che vivono sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane e per le quali l’unica speranza sono i servizi di assistenza dei comuni, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che si occupano delle fasce più disagiate. E’ quanto afferma Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al brusco crollo delle temperature che sta investendo l’Italia con cali ...

Maltempo - rischio nevicate : il sindaco di Teramo apre il Coc : Con il Maltempo in arrivo e il rischio di nevicate a bassa quota, il Comune di Teramo si attrezza e il sindaco apre il Centro operativo comunale. C’è infatti l’allerta meteo diramato dal Dipartimento della Protezione civile attraverso il Centro funzionale d’Abruzzo: le previsioni danno infatti nevicate dal pomeriggio di oggi, mercoledì 2 gennaio. Alle 16:30 sarà dunque attivo il Coc, la cui sede è nel Comando di polizia ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Maltempo - emanata allerta meteo dalla Protezione Civile : venti di burrasca - rischio idrogeologico : Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo Venezia : rischio gelate - pronto il piano neve : In considerazione della possibilità di deboli nevicate anche nelle zone collinari e di pianura, la protezione civile comunale di Venezia ha concordato con Aim una fase di monitoraggio dell’evoluzione meteo cui far seguire, se le previsioni rimarranno inalterate, l’attivazione dalle 21 del piano neve. Saranno eventualmente messi in funzione i due mezzi preposti alla salatura preventiva dei punti critici stradali e attivato il numero ...

Meteo : tutto pronto per la neve in pianura! Anche rischio gelicidio. Forte Maltempo verso al centro-sud : Come annunciato nei giorni scorsi, una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà a breve la nostra penisola dove porterà non solo piogge e freddo, ma Anche nevicate fino a quote...

Maltempo Sardegna : 55 km di ponti a rischio alluvione : CNA Sardegna rende noto che nonostante l’Isola sia caratterizzata da un grado di rischio idrogeologico in linea con la media delle regioni del Sud e inferiore alle medie nazionali, la rete infrastrutturale presenta livelli di esposizione significativi, sia per quanto riguarda il rischio alluvione, sia per il rischio di frane: per i ponti a medio-alto rischio alluvionale si tratta di 55 km, ovvero il 19% del totale. In riferimento al ...

Maltempo : allarme gelo - a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo : Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle produzioni orticole di pieno campo, ...

Maltempo Piemonte : vento fino a 105 Km/h : marcato rischio valanghe : vento fortissimo dall’alba in Piemonte, in particolare nel Torinese: le raffiche hanno raggiunto la velocità di 105 Km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), 103 Km/h nel Pinerolese, sul Colle Barant, 94 km/h nell’abitato di Susa. Il vento forte ha ripulito l’aria di Torino dove per 9 giorni consecutivi e’ stato superato il valore limite di 50 microgrammi al metro cubo delle ‘polveri sottili’ (Pm10) ...

Maltempo Sardegna - Oristano : chiuso il ponte sul Tirso per rischio allagamenti : Il Comune di Oristano ha disposto la chiusura del ponte ‘sommergibile’ di Silì. La misura è stata adottata fino a cessate esigenze a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena. Il servizio dighe dell’Enas stamani ha comunicato l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle: “Visti gli apporti al serbatoio artificiale di Nuraghe Pranu ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Sud : ancora nubifragi in Calabria - rischio alluvioni lampo nelle prossime 48 ore [MAPPE] : 1/6 ...

Maltempo Calabria - tornado a Crotone : depuratore fuori uso - rischio ambientale : Un immediato intervento del Ministero dell’Ambiente per evitare un’emergenza ambientale: lo chiederà il prefetto di Crotone Cosima Di Stani, dopo aver visitato questa mattina il depuratore consortile nella zona industriale di Crotone, messo fuori uso dalla tromba d’aria di ieri. Il depuratore tratta le acque di falda della Syndial, contaminate dai metalli pesanti della produzione delle fabbriche. Si tratta di una vera e propria ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo sull’Italia : FOCUS sul Nord/Est - 150-200mm di pioggia in 48 ore aumentano il rischio alluvioni [MAPPE] : 1/6 ...

Maltempo Valtellina : rischio valanghe sopra i 2200m : Pioggia battente sul fondovalle e limite delle nevicate fra i 1000 e i 1300 metri con la possibilita’, oltre i 2200 metri, di distacco di valanghe di piccole e medie dimensioni. La caduta di masse di neve puo’ avvenire in modo spontaneo o con il passaggio di un singolo escursionista. Il Maltempo sta interessando, in queste ore, Valtellina e Valchiavenna e secondo il bollettino diffuso oggi pomeriggio dal Centro regionale nivometeo ...