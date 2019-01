Maltempo | ondata di gelo in Italia | Puglia e Basilicata imbiancate

Maltempo Serbia : 2 vittime a causa dell’ondata di freddo : Due persone sono morte congelate in Serbia a causa del freddo polare sceso sulla regione, secondo quanto riferito da RTS che cita la polizia. Le vittime sono due uomini di 48 e 61 anni, deceduti per le basse temperature dopo essersi addormentati sotto l’influenza dell’alcool. La temperatura nei Balcani centrali è precipitata la scorsa settimana dopo tre giorni di forti nevicate che hanno segnato la fine di un autunno insolitamente ...

Allerta Meteo - forte ondata di Maltempo imminente : scatenerà la prima grande nevicata dell’Inverno sull’Italia - Appennino sommerso. MAPPE e DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : 1/18 ...

Nuova ondata di Maltempo al Sud : temporali e burrasche in Sicilia - allerta arancione in Calabria : Un ampia area depressionaria interesser da questa sera l Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti ...

Allerta Meteo - nuova ondata di Maltempo sull’Italia nel weekend : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria presente sull’Europa occidentale apporterà sull’Italia precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in progressivo trasferimento, tra oggi e domani, dal nord-ovest della Penisola e dall’Emilia-Romagna alle regioni del nord-est. Nella giornata di domani, inoltre, i fenomeni si estenderanno anche a buona parte del centro-Italia, con precipitazioni più diffuse e significative in Umbria, ...

Meteo - nuova ondata di Maltempo : piogge nel weekend - ecco dove : Ancora maltempo in Italia: da domani inizierà una nuova fase che si protrarrà nel fine settimana, secondo quanto afferma il team del sito il Meteo .it , che avvisa che dalle prime ore di domani, per via ...

Maltempo : Terna rafforza i turni di reperibilità per far fronte alla nuova ondata : Terna ”ha rafforzato tutti i turni di reperibilità nel centro Italia” per far fronte all’eventuale ondata di Maltempo che potrebbe colpire l’area domani. E’ quanto fa sapere la società interpellata dall’Adnkronos circa la nuova allerta Maltempo sul nostro paese. Dalle prossime ore infatti l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato, con l’arrivo di diffusi e forti temporali ...