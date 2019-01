Maltempo | nel Potentino traffico interdetto ai mezzi pesanti

Maltempo - nevicate nel barese : il Prefetto vieta la circolazione dei mezzi pesanti : A causa del nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in provincia di Bari, dove nelle prossime ore è atteso un peggioramento con nuove nevicate, anche a quote basse e sulla costa, e temperature ulteriormente in calo, il Prefetto di Bari Marilisa Magno ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema ...

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Maltempo : nel chietino i comuni attivano il Coc : Non ha creato particolari problemi a Chieti la prima nevicata dell’anno, venuta giu’ intorno alle 6 e che ha prodotto un accumulo di pochissimi centimetri. Il Comune ha attivato il Coc, i mezzi del Piano neve, in azione gia’ dalla notte,hanno provveduto alla salatura delle strade e allo spazzamento. Transennate e chiuse al traffico dalla Polizia Municipale, come accade ogni volta che nevica, le strade in discesa. Un problema di ...

Maltempo Abruzzo : 15 interventi dei vigili del fuoco nel Teramano : I vigili del fuoco del comando di Teramo, durante la notte scorsa e la mattina di oggi hanno effettuato 15 interventi legati al Maltempo. Durante la notte la squadra dei vigili del fuoco di Roseto è intervenuta più volte per liberare alcune sedi stradali da alberi e rami caduti a causa della neve e del vento. Una squadra del distaccamento di Nereto, con l’ausilio di un autogru del comando di Teramo, è intervenuta lungo la SP14, nei pressi ...

Maltempo e vento forte nelle Marche : albero cade su auto in transito - occupanti illesi : Forti raffiche di vento e deboli nevicate si sono registrate nelle scorse ore in varie zone delle Marche, come Fermo e le zone dell’Ascolano e del Maceratese. Un albero è caduto su un’auto in transito lungo la via Flaminia a Osimo (Ancona), investendo in pieno il cofano e frantumando il lunotto anteriore: illesi i tre giovani a bordo. A Falconara Marittima un ragazzo ha perso il controllo della sua vettura probabilmente a causa del ...

Maltempo : Molise nella morsa del gelo - un metro di neve a Capracotta [GALLERY] : 1/7 ...

Maltempo Campania : neve nel Sannio e in Irpinia - disagi per la viabilità : Prima nevicata invernale nel Sannio e nell’Avellinese: si registrano disagi alla viabilità, principalmente sulla SS87 che collega Benevento a Campobasso. I mezzi pesanti diretti a Campobasso sono rimasti bloccati nella zona industriale del capoluogo sannita. Problemi di viabilità anche in Alta Irpinia, dove la neve ha iniziato a cadere dal tardo pomeriggio di ieri: criticità lungo la SSS7 Bis Ofantina, tra Volturara Irpina e Conza della ...

Maltempo in Puglia : forti nevicate nel nord barese - superati i 10 cm tra Altamura e Santeramo : L'ondata di Maltempo di stampo artico è giunta sulla Puglia come ampiamente previsto nei giorni scorsi. La perturbazione sta coinvolgendo tutta la regione attraverso venti forti, temperature basse,...

Maltempo : neve sulla Murgia barese e nel Materano - disagi per la circolazione dei bus : A causa della nevicata che da ieri sera sta interessando la Murgia barese, la circolazione dei bus gestiti dalle Ferrovie Appulo Lucane tra Altamura e Toritto è temporaneamente interrotta. Soppresse anche le corse bus con capolinea di partenza e arrivo a Toritto. La circolazione automobilistica è al momento attiva solo tra Grumo Appula e Bari. Per impossibilità di circolare all’interno della città di Matera, sono al momento soppresse le ...

Maltempo Puglia : nella Bat divieto di circolazione per i mezzi pesanti : In previsione di nevicate e gelate la Prefettura di Barletta Andria Trani ha emanato un’ordinanza di divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della provincia. I l provvedimento entra in vigore dalla mezzanotte e durerà fino a cessata esigenza, salvo rivalutazioni che saranno adottate sulla base di un ...

Maltempo - ancora venti forti e nevicate nelle Marche e al Sud : Roma, 2 gen., askanews, - ancora venti forti e nevicate nelle Marche e al Sud, e la Protezione civile segnala, in particolare, allerta gialla su Abruzzo, Molise e Sicilia 'L'intenso flusso di correnti ...

Maltempo - Capodanno : nel Trapanese festeggiamenti spostati di un giorno : Nel Trapanese, a Castellammare del Golfo, il sindaco Nicolò Rizzo ha deciso di spostare di un giorno i festeggiamenti di Capodanno in piazza. L’amministrazione comunale ha reso noto che, a causa del Maltempo, è stato spostato a questa sera, a partire dalle ore 21:30, in corso Mattarella, lo spettacolo musicale previsto per la notte di San Silvestro. L'articolo Maltempo, Capodanno: nel Trapanese festeggiamenti spostati di un giorno sembra ...

Usa - violenta tempesta nel Midwest : due morti - Maltempo diretto verso la costa orientale : Due persone sono morte a causa del forte maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Midwest degli Stati Uniti, con bufere di neve, piogge torrenziali e inondazioni. Gli stati in allerta sono il Kansas, Nebraska, North e South Dakota e Minnesota anche se le forti perturbazioni si stanno dirigendo verso est, causando disagi a chi viaggia. Sono oltre 50 milioni le persone interessate dagli allagamenti che hanno colpito gli stati dalla Louisiana al ...

Maltempo Lombardia : in Valtellina e Valchiavenna neve nella notte e crollo termico : crollo termico e neve in Valtellina e Valchiavenna nella notte: è tornato il sereno, ma le temperature si sono abbassate ovunque di diversi gradi e aumenta il rischio gelate, in particolare nelle ore serali. I passi alpini sono quasi tutti transitabili con catene montate o gomme da neve. Il Comando provinciale di Sondrio della Polstrada invita gli automobilisti alla massima prudenza. L'articolo Maltempo Lombardia: in Valtellina e Valchiavenna ...