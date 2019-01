Maltempo | Molise nella morsa del gelo | un metro di neve a Capracotta GALLERY

Maltempo Molise : neve a Capobasso - allerta meteo sulla costa per pioggia e vento : Campobasso e le zone collinari del Molise sono state leggermente imbiancate dalla neve questa mattina: non si registrano particolari criticità per la circolazione. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per oggi che prevede deboli nevicate al di sopra dei 700-900 metri. Diramata anche un’allerta gialla per piogge sul settore orientale e sulla costa con venti forti da nord e mare molto mosso. L'articolo Maltempo Molise: neve a ...

Maltempo : grandine e tromba marina in Basso Molise [VIDEO] : Lunedì di forte Maltempo in Basso Molise, interessato nel pomeriggio da grandine e pioggia battente. Le zone maggiormente colpite sono statela costa molisana ed i paesi dell’hinterland. Il litorale di Termoli è stato lambito da una tromba marina poco dopo il rientro della motonave Isola di Capraia dalle Isole Tremiti (Foggia). Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il natante e l’equipaggio. Alcuni pescherecci sono ...

Maltempo - il primo freddo scatena temporali e grandinate al Sud : tornado in Molise e Calabria - spiagge imbiancate in Puglia [FOTO] : 1/22 Paola (Cosenza) ...

Maltempo Molise : il sindaco di Pettoranello chiede lo stato di emergenza : Il sindaco di Pettoranello del Molise chiede alla Regione il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni provocati dal Maltempo degli ultimi giorni. L’acqua piovana ha invaso l’area industriale del paese creando un lago artificiale dai cui spuntano le aziende e su cui galleggiano i materiali da esse utilizzati o prodotti. Andrea Nini ha gia’ inoltrato la richiesta al governatore Donato Toma preceduta da una telefonata. ...

Maltempo Molise : attivato il piano di emergenza della diga del Liscione : La Protezione civile del Molise ha emanato un’allerta gialla per criticità idraulica, idrogeologica e vento che interessa le zone centro occidentali della regione. A seguito dell’ondata di Maltempo con forti piogge che ha interessato la scorsa notte gran parte del Molise, oggi e’ stato attivato anche il piano emergenza della diga del Liscione nella zona di Guardialfiera (Campobasso). Per questo motivo l’allerta gialla per ...

Maltempo Molise : allagamenti e smottamenti in provincia di Isernia : A causa del Maltempo che ha colpito nella notte la provincia di Isernia, si segnalano allagamenti e smottamenti: lo rendono noto i Vigili del Fuoco, impegnati in diversi interventi nonostante il miglioramento delle condizioni meteo. Nell’area industriale di Pettoranello del Molise l’acqua ha invaso piazzali e stabili delle aziende rendendole inaccessibili. Si registrano smottamenti sulla strada per Castelverrino. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Molise : dal 15 novembre obbligo di catene a bordo su alcune strade a rischio neve o ghiaccio : Anas ricorda che a partire dal 15 novembre 2018 e fino al 15 aprile 2019 sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle arterie viarie molisane maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel dettaglio, l’obbligo riguarderà: – strada statale 6/dir “Casilina” dal km 0,000 al km 11,830, tra San Pietro Infine e Venafro, tra le province di Caserta e Isernia; ...

