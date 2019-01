Maltempo | info Viabilità Italia su traffico e circolazione - Sky TG24

Maltempo - piena del Po : criticità moderata - “mantenersi informati” : Il colmo di piena del Po sta transitando in queste ore all’idrometro di Ponte Valenza con livelli di poco superiori alla soglia 2 di criticità (moderata). Secondo le previsioni, per le prossime 24 e 36 ore si potranno raggiungere nei tratti mediani del Po livelli di criticità ordinaria (superamento della soglia 1 di criticità). L’innalzamento dei livelli richiede in ogni caso di mantenersi informati prima di avvicinarsi alle aree prospicienti il ...